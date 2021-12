Time-Magazin kürt Elon Musk zur "Person des Jahres"

Der schillernde Elektroauto- und Raumfahrtpionier Elon Musk ist vom US-Magazin "Time" zur Persönlichkeit des Jahres 2021 gekürt worden. "Wenige Menschen haben mehr Einfluss auf das Leben auf der Erde und potenziell außerhalb der Erde als Elon Musk", erklärte "Time"-Chefredakteur Edward Felsenthal am Montag.

Das Magazin ehrt den 50-Jährigen dafür, "Lösungen für eine existenzielle Krise zu schaffen, die Möglichkeiten und Gefahren des Zeitalters der Technologie-Titanen zu verkörpern und die gewagtesten und durchschlagendsten Umwandlungen der Gesellschaft voranzutreiben".

Wie kam Elon Musk zu seinem Erfolg?

Der 50-jährige Musk, der neben Tesla auch das private Raumfahrtunternehmen SpaceX führt, gilt mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 300 Milliarden Dollar als reichster Mensch der Welt.

Musk ist gebürtiger Südafrikaner und wanderte als Jugendlicher zunächst nach Kanada aus. Vier Jahre später zog es ihn in die USA, wo er Physik und Wirtschaft an der University of Pennsylvania studierte. Musk verdiente sein Startkapital einst als Mitgründer des Bezahldienstes Paypal, durch die Übernahme durch Ebay im Jahr 2002 machte er ein Vermögen.

Tesla, SpaceX und vieles mehr

Mit Tesla expandiert Musk weltweit – nahe Berlin zieht das Unternehmen derzeit sein erstes Werk in Europa hoch. Nachdem Tesla vor wenigen Jahren noch am Rande der Pleite stand, ist Musks Konzern an der Börse mittlerweile der mit weitem Abstand wertvollste Autobauer der Welt. Auch seine Raumfahrtfirma SpaceX, die Menschen eines Tages zum Mars fliegen soll, gilt als großer Erfolg.

Musk mischte zuletzt vor allem die Krypto-Szene auf. Der umtriebige Geschäftsmann und sechsfache Vater beeinflusst mit seinen Tweets die Kurse von Digitalwährungen wie Bitcoin oder Dogecoin enorm. Musk ist äußerst aktiv bei Twitter. Dort folgen ihm über 57 Millionen Nutzer. Musk wird von vielen als Genie und Visionär gefeiert. Er sorgt allerdings mit provokativen Tweets auch immer wieder für Negativschlagzeilen.

Workaholic Elon Musk

Der "New York Times" gewährte Musk vor ein paar Jahren in einem Interview tiefe persönliche Einblicke. Seit 2001, als er mit Malaria eine Zeit lang bettlägerig war, habe er nicht mehr als eine Woche frei genommen. Er arbeite 120 Stunden die Woche. "Es gab Zeiten, in denen ich die Fabrik für drei oder vier Tage nicht verlassen habe", sagte Musk. Er könne manchmal nur mit Schlafmittel Ruhe finden.

"Time" kürte neben der Person des Jahres auch die Entwickler von Covid-19-Impfstoffen als Helden des Jahres, die Turnerin Simone Biles als Athletin des Jahres sowie Sängerin Olivia Rodrigo als Entertainerin des Jahres. "Time" wählt eine Person des Jahres seit fast einem Jahrhundert aus. Im vergangenen Jahr ging der Titel an den heutigen US-Präsidenten Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris.