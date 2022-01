Stadtrat entscheidet: Kein E-Scooter-Verleih in Aschaffenburg

Elektro-Roller, die im Main landen oder einfach an irgendeiner Straßenecke abgestellt werden und im Weg rumstehen – solche Szenarien will die SPD in Aschaffenburg verhindern. Der Stadtrat hat einem Antrag der SPD-Fraktion auf Ablehnung eines gewerblichen Verleihs für E-Scooter nun mehrheitlich zugestimmt.

Chaos durch wildes Parken befürchtet

Die SPD hatte in den vergangenen Monaten mit mehreren Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht. Sie befürchtete, dass durch wild abgestellte E-Scooter chaotische Zustände vor allem in der Fußgängerzone entstanden wären, auch durch Konflikte im Straßenverkehr und Vandalismus. Außerdem seien die Arbeitsbedingungen der Menschen, die die Roller aufladen müssen, inakzeptabel, hieß es von Manuel Michniok, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion. "Wir möchten in Aschaffenburg eine nachhaltige Verkehrswende herbeiführen. Zahlreiche Studien stellen dar, dass der gewerbliche E-Scooter-Verleih dazu keinen Beitrag leistet", so Michniok weiter.