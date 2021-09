Staatsanwaltschaft durchsucht Stadtwerke Straubing

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Straubing führt bis auf Weiteres keine Dienstgeschäfte mehr aus. Das bestätigt ein Sprecher der Stadt Straubing auf BR-Anfrage. Hintergrund ist eine Durchsuchung von Räumen der Stadtwerke durch die Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Verdacht der Vermögensstraftat

Geleitet wurde die Durchsuchung von der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen in Baden-Württemberg, die laut Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung gegen den Geschäftsführer ein Ermittlungsverfahren wegen "Verdachts von Vermögensstraftaten mit Tatort in ihrem Bezirk" eingeleitet hat. Konkret geht es um seine frühere berufliche Station in Baden-Württemberg.

Stadtwerke Straubing nicht betroffen

Die Stadt Straubing bestätigt dieses Ermittlungsverfahren, betont aber, dass es nichts mit den Stadtwerken Straubing zu tun hat. Bis das Verfahren abgeschlossen ist, wurde mit dem Geschäftsführer vereinbart, dass er seine Dienstgeschäfte ruhen lässt.