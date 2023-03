Spatenstich für mehr Energiesicherheit in Bayern

In Simbach am Inn ist am Donnerstag symbolischer Spatenstich für den Ersatzneubau einer Stromleitung nach Österreich. Die Erneuerung der Leitung von Altheim bei Landshut nach St. Peter in Oberösterreich sei wichtig für die Stromversorgung in Bayern und insbesondere des Bayerischen Chemiedreiecks, betont der Netzbetreiber Tennet.

Bestehende Leitung ist in die Jahre gekommen

Bayern ist laut Tennet auf die österreichischen Stromspeicher und den Stromaustausch mit Österreich angewiesen. Die Kapazität der Leitung aus den 1930er Jahren wird erhöht, insbesondere zum Ausgleich von erneuerbaren Energien aus Deutschland mit Strom aus Pumpspeicherkraftwerken in Österreich.

Arbeiten beginnen am Abschnitt Simbach - St. Peter

An dem Spatenstich nehmen Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und der Wirtschaftslandesrat von Oberösterreich, Markus Achleitner, teil. Begonnen wird der Abschnitt zwischen den Umspannwerken Simbach und St. Peter, dessen Planfeststellungsverfahren die Regierung von Niederbayern im Januar abgeschlossen hatte. Der gesamte Ersatzneubau der Leitung Altheim – St. Peter soll nach und nach bis zum Jahr 2026 in Betrieb gehen.