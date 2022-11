Stromtrasse ins Chemiedreieck: Netzbetreiber stellt Strecke vor

Langsam trudeln die ersten Besucher in den Bürgersaal von Marktl am Inn ein. Skeptisch schauen sie sich die Plakate an den Stellwänden an, beugen sich über die großen Karten auf dem Fußboden und wischen über die Bildschirme der Tablets auf den Tischen. Die Anwohner und Anwohnerinnen sind hier, um sich über die geplante Starkstromtrasse in ihrer Heimat zu informieren. Vor allem interessiert sie, wo genau sie langlaufen wird. Denn das steht bislang noch nicht fest.

Zwei Strecken kommen für Starkstromleitung infrage

Zwei mögliche Korridore hatte die Regierung Oberbayern letzten Sommer gebilligt. Der Netzbetreiber Tennet hat einen Favoriten und stellt dafür nun eine Grobplanung vor. Demnach würde die 380-Kilovolt-Leitung vom Umspannwerk Pirach im Landkreis Altötting bis nach Markt Wurmannsquick im Landkreis Rottal-Inn führen. Tennet hatte sich diese Route ausgesucht, weil die Stromkabel ausschließlich in der Luft verlaufen könnten. Das sei naturverträglicher und billiger, sagt Markus Lieberknecht, Pressesprecher bei Tennet.