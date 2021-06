Spatenstich an der A94 für den Abschnitt Kirchham-Pocking

Das Ziel einer durchgängigen Autobahn zwischen München und Pocking sei ein großes Stück greifbarer, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer beim Spatenstich. 2026 werde der Abschnitt Kirchham-Pocking fertig sein. Rund 250 Millionen Euro soll allein dieser Streckenteil kosten. Aufwändigste Baustelle wird das Autobahnkreuz bei Pocking, das die A94 mit der A3 verbindet.

Autobahn hilft ländlichem Raum

Scheuer: "Was wir versprochen haben, halten wir auch." Wenn Kirchham-Pocking fertig sei, fehlten nur noch 15 Kilometer, bis die A94 von München in den Landkreis Passau durchgängig befahrbar sei. Der Bundesverkehrsminister: "Die A94 ist unglaublich wichtig. Der ländliche Raum lebt vom Pendeln, von den Touristen, die ins Bäderdreieck kommen. Das ist für uns ein Wirtschaftsschub, den die Infrastruktur gibt."

Bürgermeister hoffen auf einen Schub

Auch die Bürgermeister betroffener Gemeinden freuen sich auf die Fertigstellung "ihrer" Autobahn. Franz Krah (FW) aus Pocking: "Wir haben das beim fertigen Abschnitt in Dorfen gemerkt, dass wir eine halbe Stunde näher an München herangerückt sind." Und auch Tobias Kurz (Bürgerliche Einigkeit Würding) aus Bad Füssing bestätigt: "Die Wirtschaft, vor allem unsere Bäder, werden extrem stark profitieren. Ich gehe auch davon aus, dass die A94 auch dafür sorgt, dass Arbeitskräfte in der Region bleiben."