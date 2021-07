vor 41 Minuten

Sorge vor neuen Unwettern in weiten Teilen Bayerns

Nach den teils schweren Unwettern am Sonntag kommt der Freistaat aller Voraussicht nach auch am Montag nicht zur Ruhe. In weiten Teilen Bayerns besteht laut Deutschem Wetterdienst nachmittags erhöhte Unwettergefahr. Sturzfluten sind möglich.