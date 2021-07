Unwetter im Oberland: Jäger tot unter Hochstand aufgefunden

Bei dem schweren Unwetter gestern im nördlichen Teil vom bayerischen Oberland ist ein Jäger tödlich verletzt worden. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bestätigt, was der Bayerische Rundfunk schon gestern berichtet hat und gibt weitere Infos zum Unfallhergang in einem Waldgebiet in Eglfing nahe Murnau. Die Ermittlungen laufen noch.

Jäger war Gast im Waldstück bei Eglfing

Ein 57-Jähriger Jäger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen befand sich als Gast bei einer Jagd in einem Waldstück bei Eglfing. Der erfahrene Forstwirt wurde offenbar von dem schweren Unwetter überrascht. Nach derzeitigen Ermittlungen hat sich der Jäger vermutlich in der Kanzel befunden als eine heftige Orkan Böe den Hochstand erfasst und umriss.

Der massive Hochstand stürzte zu Boden und dabei wurde der 57-jährige tödlich verletzt. Jagdkollegen fanden ihn wenig später unter dem umgeworfenen Hochstand nur noch leblos.

Ersthelfer konnten Mann nicht retten

Trotz aller Bemühungen der Ersthelfer und der rasch eingetroffenen Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernahm umgehend die Ermittlungen zu dem tragischen Unglücksfall auf.