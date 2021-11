Sommeracher Kita begeistert Kinder für Naturwissenschaften

Der Werk- und Kreativraum in der Sommeracher Kindertageseinrichtung St. Valentin ist täglich belegt. In kleinen Projektgruppen wird dort geforscht. Gerade arbeiten einige Kinder mit Ton, stechen Sterne aus oder formen Figuren – so wie in vielen anderen Kitas auch. Doch hier wird die Bastelarbeit sozusagen "wissenschaftlich begleitet" und die Ergebnisse von den Erzieherinnen und Erziehern gemeinsam mit den Kindern besprochen und dokumentiert.

Spielerisch Mathematik oder Physik lernen

Der Ton lässt sich drücken, pressen, kneten oder ziehen – hier wirken also physikalische Kräfte. Gleichzeitig lassen sich unterschiedliche Geometrien wie eine Kugel oder ein Rechteck formen. "Mit so einem einfachen, kindgerechten Tool wie Ton lassen sich Mathematik und Physik darstellen", erklärt Projektleiterin Kim Kühn von der "Region Mainfranken GmbH". Die GmbH ist ein Netzwerkpartner der Stiftung "Haus der Kleinen Forscher", die sich bundesweit für eine gute frühe Bildung in den MINT-Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik einsetzt.

Fachkräftemangel in MINT-Berufen vorbeugen

Durch sein Engagement hofft das Netzwerk "Region Mainfranken" dem Fachkräftemangel in der Region frühzeitig entgegenwirken zu können: "In Mainfranken haben wir einen hohen Fachkräftemangel in den MINT-Berufen. Wir wollen Kinder deshalb schon früh dafür begeistern und die Begeisterung aufrechterhalten, damit sie später einen MINT-Beruf ergreifen", so Projektleiterin Kühn.

Forschungsprojekt Coronavirus

Und so erarbeiten sich die Kinder der Sommeracher Kita die verschiedensten wissenschaftlichen Themen mit kleinen Experimenten oder Forschungsausflügen – von Wetterphänomenen bis Coronaviren. Mit Petrischale und Dermaluxgerät waren sie in ihrem ersten Projekt "Viren und Bakterien auf der Spur", erklärt Stefan Lemke, der Leiter der Sommeracher Kita: "Das Thema Corona war und ist leider immer noch sehr präsent. Daher war es uns wichtig den Kindern, ein bisschen Halt und Sicherheit zu geben und auch Wissen zu vermitteln: Was könnt ihr tun, was können wir tun, was hat sich verändert?"

Elf zertifizierte "Forscherhäuser" in Mainfranken

Die Kita St. Valentin in Sommerach ist eine von insgesamt elf Einrichtungen in Mainfranken, die sich als "Haus der kleinen Forscher" bezeichnen darf. Ein gutes Jahr hat der Zertifizierungsprozess dafür gedauert. Die notwendige Weiterbildung des pädagogischen Personals läuft über die Region Mainfranken GmbH. Die Zertifizierung ist kostenlos und erfolgt nach festen Qualitätskriterien. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen erneut bewerben.