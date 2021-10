"Fabuly" - Neue Online-Plattform für den Bayerischen Untermain

Vom Esskastanien-Lehrpfad in Klingenberg über den Smart Pfad Odenwald, der mit 15 Kilometern längste MINT-Outdoor-Pfad Deutschlands, bis hin zu verschiedenen Schlössern und Burgen – der Bayerische Untermain bietet viele spannende Orte, an denen Jung und Alt auch etwas lernen können. Ab sofort sind sie gebündelt auf der neuen Online-Plattform im Internet unter www.fabuly.de zu finden. Die Idee hinter "fabuly" sind außerschulische Lernorte in der Region. "Die Seite will Neugier wecken und zum Entdecken der Heimat animieren", erklärt Projektmanagerin Ann-Katrin Popp auf BR24-Anfrage.

Interaktive Karte mit Ausflugszielen

Ziel sei es außerdem, Bildung mit Freizeit zu verknüpfen und Wissensträger mit Wissbegierigen zu verbinden. Auf fabuly.de findet der Besucher eine interaktive Karte mit Projekten, Einrichtungen und Ausflugszielen. Neben umfangreichen Informationen zu den Orten gibt es Bildergalerien, virtuelle Rundgänge, Videos oder Flyer und man kann auch Führungen vor Ort anfragen. Die Themen auf "fabuly" reichen dabei von Natur und Umwelt über Geschichte und Kultur bis MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

Datenbank mit "Mobilen Experten"

Neben den stationären Lernorten sind auch Privatpersonen, Vereine, Unternehmen und Stiftungen auf der Seite präsent. Sie sind auf "fabuly" in der Datenbank "Mobile Experten" gelistet. Diese bieten ihr Wissen in Form von Vorträgen, Workshops oder Aktionstagen an Schulen oder anderen Einrichtungen an.

Digitale Zeitreise durch den Bayerischen Untermain

Als dritte Säule ist auf "fabuly" eine digitale Zeitreise durch die Region Bayerischer Untermain möglich. Sie reicht von der Vorzeit bis in die Gegenwart. Die historischen Orte erscheinen zeitgenau auf einer interaktiven Karte, während sich die Landschaft verändert. "fabuly" ist ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins "Lokale Aktionsgruppe (LAG) Main4Eck", der Initiative Bayerischer Untermain und der Burglandschaft. Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen und Heimat über drei Jahre finanziell gefördert.