Söder und Holetschek besuchen Corona-Hotspot Rosenheim

29 Landkreise und Städte wiesen gestern eine Inzidenz von über 1.000 auf, unter ihnen sind zwölf Landkreise aus Bayern und die Stadt Rosenheim. Im dortigen Rathaus kommen derzeit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit Vertretern der Stadt sowie den stark von Corona betroffenen Landkreisen im Südosten Bayerns zusammen.

Söder: Alle Kräfte "zusammenkratzen"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat auf der Pressekonferenz in Rosenheim dazu aufgerufen, alle Kräfte in den Krankenhäusern - so wörtlich - "zusammenzukratzen". Dazu gehöre unter anderem, ehemalige Pflegekräfte wieder zu aktivieren, dafür auch finanzielle Anstrengungen zu unternehmen.

Alle Betten sollten genutzt werden können, dafür gelte es, die regionalen Kapazitäten zu stärken. Außerdem forderte Söder eine allgemeine Impfpflicht. Eine partielle, nur für einzelne Berufsgruppen, dies sei nicht ausreichend.

Söder fordert Bundesnotbreme und Impfpflicht

Markus Söder hat auch den Bund zum schnellen Handeln aufgefordert. "Wir brauchen eine wirksame nationale Eindämmungsstrategie", sagte Söder in Rosenheim. Es brauche eine "einheitliche Bundesnotbremse" und ebenso eine raschere Ministerpräsidentenkonferenz.

Dabei sprach sich Söder erneut gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht aus. "Eigentlich brauchen wir die schon ab dem 1. Januar“ , so Söder wörtlich. Die neue Ampel-Regierung müsse schnellstens eine Eindämmungsstrategie fahren. Dabei beklagte sich Söder, die neue Ampel-Koalition verweigere dringende Gespräche. Da sei ein schwieriger Stil: "Das hat Angela Merkel nie gemacht."

Söder: Ohne Maßnahmen an Weihnachten "Land unter"

Ohne weitere Maßnahmen werde an Weihnachten "Land unter" sein, so der Ministerpräsident wörtlich. Es brauche einen „deutschen Coronaplan“. Zudem müsse angesichts der neuen Mutation aus Südafrika gehandelt werden - so sei ein Einreiseverbot aus Südafrika notwendig.