Skiclub Garmisch: Florian Fischer tritt zurück

Erst vor einem Jahr wurde Florian Fischer von der Mehrzahl der Vereinsmitglieder zum Nachfolger seines Vaters Peter Fischer als 1. Vorstand vom Skiclub Garmisch gewählt. Jetzt legt er sein Amt nieder. Übernehmen wird Martina Betz, die 2. Vorsitzende des SC-Garmisch.

Vater Peter war über 20 Jahre Vorstand, Sohn Florian nur ein Jahr

Über 20 Jahre war sein Vater Vorstand und Weltcup-Chef. Maßgeblich war Peter Fischer auch an der Bewerbung zur Ski-Weltmeisterschaft 2027 beteiligt. Zum wiederholten Mal scheiterte der deutsche Skiort bei der Vergabe der WM. Bereits 2025 konnte sich Saalbach-Hinterglemm durchsetzen, für die Ski-WM 2027 jetzt Crans-Montana.

Zu wenige große Ski-Wettbewerbe in Garmisch?

Obwohl die Garmischer auf eine nachhaltige und grüne WM auf bestehenden Pisten gesetzt haben, bekamen sie nur eine Stimme von 18 möglichen. Auch wurde von der FIS der Weltcup Klassiker - die Kandahar Abfahrt - für nächstes Jahr in Frage gestellt. Stattdessen sollte ein Rennen in Asien stattfinden. Jedoch, dieser Plan vom internationalen Skiverband löste heftige Kritik aus und letztlich ist die legendäre Abfahrt auf der Kandahar wieder im Rennplan für 2023. Zusätzlich zur Herren-Abfahrt ist nun Ende Januar ein Riesenslalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen geplant. Außerdem wird es einen Nachtslalom am Gudiberg geben. Die zwei Speed-Rennen der Damen, die zuletzt in Garmisch ausgetragen wurden, werden im neuen Kalender hingegen nicht mehr berücksichtigt.

Forderungen nach mehr Innovation statt Tradition

All diese Diskussionen und Entscheidungen haben im Verein eine große Rolle eingenommen, auch gibt es Stimmen, die sich mehr Innovation statt Tradition beim Skiclub Garmisch wünschen. Letztlich spricht Florian Fischer von neuen beruflichen Herausforderungen, die dazu geführt hätten, dass er den ehrenamtlichen Job als Vorstand vom Skiclub Garmisch niedergelegt hat.