Sicher zur Schule - Sicher nach Hause: Auftakt in Viechtach

In der Stadthalle Viechtach hat am Vormittag die Auftaktveranstaltung "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" für den Regierungsbezirk Niederbayern stattgefunden. 72 Viechtacher Erstklässler bekamen reflektierende Sicherheitsdreiecke zum Umhängen geschenkt. Auf der Bühne gab es von den Zweitklässlern Lieder, kleine Filme und eine Quizshow zum Thema "Sicherer Schulweg".

Die Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht Bayern betonte im BR-Interview, wie wichtig es sei, das Thema immer wieder neu in Erinnerung zu bringen. Jedes Kind, das man vor einem Verkehrsunfall bewahren könne, sei ein Gewinn.

Kinder reagieren oft unvorhersehbar

Werner Sika vom Polizeipräsidium Niederbayern findet es wichtig, dass Verkehrsteilnehmer sich in die Situation der Kinder reinversetzen, die einfach noch nicht das gleiche Gefahrenbewusstsein haben wie Erwachsene. Man müsse bei Kindern an der Straße immer mit unvorhergesehenen Reaktionen rechnen, deshalb langsam fahren und bremsbereit sein.

Sichtbarer durch Reflektoren

Reflektoren an der Kleidung und am Schulranzen sind sinnvoll, so Ulla Vogt vom ADAC Südbayern. Mit solchen Reflektoren sei man schon aus rund 140 Metern Entfernung sichtbar, in dunkler Kleidung ohne Reflektoren dagegen erst ab 25 Metern, in heller Kleidung ab rund 40 Metern.

💡 Was ist die Aktion „Sicher zur Schule – Sicher zu Hause“?

"Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" gibt es schon seit über 50 Jahren. Es ist eine Gemeinschaftsaktion der Verkehrswacht Bayern mit dem ADAC, der Bayerischen Landesunfallkasse und vielen anderen Partnern. Mit Plakaten und Bannern an der Straße wird für mehr Schulwegsicherheit geworben. Außerdem veranstaltet die Verkehrswacht Seminare, zum Beispiel für Schulbusfahrer, oder Aufklärungsaktionen für Kinder zum sogenannten toten Winkel bei Lkw. Auch ehrenamtliche Schulweghelfer werden ausgebildet.