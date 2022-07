Sicher zur Schule: Schulweg-Training im Landkreis Dillingen

Im Landkreis Dillingen hat heute wieder das Schulwegtraining begonnen: Kinder, die im Herbst in die erste Klasse kommen, können gemeinsam mit Erziehern und Polizisten das Busfahren üben, und zwar vom 11. bis 15. Juli.

Schulweg-Training: Theoretisch und ganz praktisch

Die Kinder kommen zu der Bushaltestelle, von der aus sie ab September in die Schule fahren werden. Noch bevor die Kids in den Bus steigen, erklären ihnen die Erzieherinnen alles Wichtige: Wie verhalte ich mich am Gehweg und an der Haltestelle, wie überquere ich die Fahrbahn, wie läuft das mit dem Anstellen und dem Ein-und Aussteigen? Und dann geht's los: Die Kinder steigen in den Bus, fahren zur Schule, gehen ins Schulgebäude und fahren danach wieder zurück. Und wenn sie Fragen haben, dürfen sie direkt die Polizei fragen.

Kinder sollen ohne Angst in die Schule kommen

Bevor die Kinder zurückfahren, dürfen sie sich ihre künftigen Klassenzimmer anschauen. "Das schafft Vertrauen", sagt der Höchstädter Lehrer Bernd Suske. "Wir brauchen einen lockeren guten Erstkontakt zur Schule. Deswegen machen jetzt Kolleginnen kleine Führungen im Schulhaus und eine kleine Unterrichtsstunde, machen Brotzeit miteinander." Das Wichtigste ist laut Suske, dass die Kinder ohne Angst in die Schule kommen.

Gut vorbereitet auf den Schulweg

Das jährliche Schulbustraining für Schulanfänger im Rahmen der Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule – sicher nach Hause" sei ein bewährter und wichtiger Bestandteil des Konzepts, um die jungen Verkehrsteilnehmer auf die Teilnahme am Straßenverkehr gut vorzubereiten", sagte Landrat Leo Schrell. Wann der Bus im Heimatort der Kinder startet und wann er wieder zurückkommt, findet man auf den Internetseiten des Landratsamts. Für Kinder ab sechs Jahren gilt in den Bussen die Maskenpflicht. Und es wird um Beachtung des Sicherheitsabstandes von 1,5 Metern gebeten.