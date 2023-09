Sexualverbrechen an Weihnachten – Polizei gibt Phantombild raus

Auch rund neun Monate nach einem Sex-Überfall auf eine 23-Jährige aus Landshut sucht die Polizei nach dem Täter. Nun soll ein Phantombild dabei helfen.

Opfer wehrte sich

Der Unbekannte war am ersten Weihnachtsfeiertag in die Wohnung der damals 23-Jährigen eingedrungen. Dort griff er die Frau von hinten an und würgte sie, so die Polizei. Anschließend kam es zu sexuellen Handlungen. Danach schlug der Täter mit einem Glätteisen auf sein Opfer ein. Die junge Frau wehrte sich vehement. Der Unbekannte machte sich davon. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Die Suche nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

Phantombild soll bei der Suche helfen

Von dem hellhäutigen, schlanken Mann mit braunen Haaren und dunklen Augen ist laut Polizei bekannt, dass er 30 bis 35 Jahre alt ist. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Besonders auffallend sind seine markanten, akkuraten Augenbrauen und ein starkes Parfüm, das er benutzte. Der Täter war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Schal bis knapp über der Nase. Durch das Phantombild hofft die Polizei nun auf Hinweise, um ihn festnehmen zu können.