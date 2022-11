SEK-Einsatz: War Geiselnahme in Regensburg nur vorgetäuscht?

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (22.11.) einen groß angelegten Einsatz in der Puricellistraße im Regensburger Westen beendet. Die zuvor gemeldete Bedrohungslage in einer privaten Wohnung hatte sich nach etwa fünf Stunden aufgelöst, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Nachmittag mitteilte.

Gegen 14.45 Uhr trafen Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) vor der beschriebenen Wohnung lediglich auf das vermeintliche 26-jährige Opfer. Der Mann war laut Polizei unverletzt. Derzeit wird geprüft, ob von den Beteiligten eine Gefahrenlage lediglich vorgetäuscht wurde.

Zum Artikel: Trainingszentrum für Spezialeinheiten kommt nicht nach Freyung

Schilderungen deuteten auf Geiselnahme hin

Gegen 9.20 Uhr war die Polizei von einer jungen Frau alarmiert worden. Sie gab an, dass sich ihr 26-jähriger Bruder in einer Wohnung in der Puricellistraße in der Gewalt ihres 30-jährigen Ex-Lebensgefährten befinde. Die Schilderungen der Frau deuteten laut Polizeimitteilung darauf hin, dass der 26-Jährige mit einem Messer bedroht oder sogar als Geisel gehalten werde.

Zum Artikel: Häusliche Gewalt: Weniger Anzeigen - aber der Schein trügt

Polizei war stundenlang mit Großaufgebot vor Ort

Die Beamten waren daraufhin mit einem Großaufgebot angerückt, die Polizei Oberpfalz wurde dabei vom SEK und Kräften anderer Polizeidienststellen unterstützt.

Die Puricellistraße sowie die Clermont-Ferrand-Allee waren jeweils ab der Boessnerstraße in Richtung Westbad gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Regensburg Süd und der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt.