SEK-Einsatz in Nürnberg: Mann verschanzt sich in Wohnung

Großeinsatz heute für die Polizei in Nürnberg: Ein Mann hat sich am Mittag in seiner Wohnung in der Seeleinsbühlstraße verschanzt und gedroht, sich und anderen etwas anzutun, sollte jemand seine Wohnung betreten. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Sondereinsatzkommando an, brachten aber auch speziell geschulte Beamten mit, die mit dem 32-Jährigen verhandeln wollten.

Verhandlungsbeamte erfolgreich

Die Verhandlungsgruppe der Polizei war tatsächlich erfolgreich. Sie konnte mit dem Mann per Telefon Kontakt aufnehmen und ihn dazu bewegen, ins Treppenhaus zu kommen. Dort nahmen ihn Beamte des Sondereinsatzkommandos in Gewahrsam. Waffen habe er keine bei sich gehabt, so die Polizei. Der Mann habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, heißt es.

Mann war als vermisst gemeldet worden

Der 32-Jährige war zuvor als vermisst gemeldet worden. Als Polizeibeamte nach ihm schauen wollten, kam es zu der Bedrohungslage. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet.