Mann hantiert mit Gewehr und verschanzt sich vor Polizei

In Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat es in der Nacht auf Mittwoch wegen eines bewaffneten Mannes einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Nachbarn hatten die Polizei verständigt.

Mann schrie und fuchtelte mit Waffe herum

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Nachbarn des 53-Jährigen beobachtet wie dieser vor seiner Haustür mit einem Gewehr hantierte und herumschrie. Sie hätten sich bedroht gefühlt. Weil der polizeibekannte Mann sich zwischenzeitlich in seiner Wohnung verschanzt hatte, forderten die Streifenpolizisten Verstärkung an, so die Polizei.

Lange Verhandlungen vor Festnahme

Erst nach längeren Verhandlungen öffnete der Mann die Haustür und ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Haus fanden die Beamten ein Luftdruckgewehr und einen Schreckschussrevolver. Laut Polizei befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Jetzt überprüft die Polizei ob der Mann in eine Fachklinik überwiesen werden muss.