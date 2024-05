Schwertransport: Ausrangierter A319 bekommt neues Zuhause

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird eine ausrangierte A319 der Air India durch Niederbayern transportiert. Ab 22 Uhr soll es von Kirchdorf im Wald über Viechtach weiter bis nach Sankt Englmar gehen, meldet die Polizei Regen. Ziel in Sankt Englmar ist der Waldpark "Waldwipfelweg".

Tragflächen, Turbine und Leitwerk der Maschine wurden zuvor abmontiert und befinden sich bereits in Sankt Englmar.

Breiter Schwertransport: Leitplanken mussten abmontiert werden

Zuvor war der Schwertransport schon von Niederalteich nach Kirchdorf im Wald unterwegs gewesen. Die Polizei begleitet den Transport. Es kann zu kurzfristigen Sperrungen und Verkehrsstörungen kommen. Gegen 2.00 Uhr morgens soll das Flugzeug sein Ziel in Sankt Englmar erreichen.

An der Strecke zwischen dem Landkreis Regen und Sankt Englmar waren am Dienstagnachmittag noch die Leitplanken abmontiert worden, um die Straße für den Transport breiter zu machen.

A319 soll zum Flugzeugkino umgebaut werden

Martin Six, Betreiber des Waldwipfelwegs, hatte die ausrangierte Maschine 2020 in England gekauft und nach Niederbayern transportieren lassen. Das Flugzeug soll erhöht auf fünf bis sieben Metern über dem Parkplatz des Waldparks montiert werden und als virtuelles Kino dienen. Mittels VR-Brille sollen Besucher einen Rundflug über den Bayerischen Wald machen können. Dies sei dann "der erste klimaneutrale Flug der Welt", so Six im Interview mit dem BR. Der Waldwipfelweg ist ein Waldpark mit Baumwipfelpfad, einem "Haus auf dem Kopf", Tieren und anderen Attraktionen.

Zu den Sommerferien soll die neue Attraktion öffnen. Aus den 144 Sitzplätzen der ehemaligen Linienflugmaschine sollen 72 Sitzplätze mit VR-Brille werden. Der Eintritt auf das Gelände des Waldparks kostet zwölf, der Eintritt ins Flugzeugkino soll acht Euro kosten.

Flugzeug der Air India wurde nach 20 Jahren in der Luft ausrangiert

Wie viel Six für die ausrangierte Maschine gezahlt hat, wollte er nicht verraten. Der Neupreis eines solchen Flugzeugs liege bei 72 Millionen Euro. Der Airbus sei nur 20 Jahre alt. Allerdings sei der Verschleiß bei einem Flugzeug mit vielen Starts und Landungen - die indische Maschine sei innerhalb Indiens viele Kurzstrecken geflogen - hoch. Daher sei das Flugzeug ausrangiert worden.

Ab nächsten Montag soll das Flugzeug am neuen Standort Sankt Englmar wieder zusammengebaut werden.