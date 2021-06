XXL-Schwertransport im Kreis Kelheim hat Ziel erreicht

Es war der größte Schwertransport Deutschlands. Zwei Reaktoren mussten in einzelnen Etappen vom Hafen Kelheim zur Bayernoil-Raffinerie gelotst werden. Nach siebenstündiger Fahrt im Schritttempo wurde auch der letzte Teilabschnitt gemeistert. Am Sonntag gegen fünf Uhr morgens kamen die Reaktoren bei der Firma Bayernoil in Neustadt an der Donau an.

Transport mit leichten Schwierigkeiten

Ganz so reibungslos wie die letzte Etappe lief es für den XXL-Schwertransport nicht immer. Am Weltenburger Berg blieb einer der Reaktoren am Anstieg hängen. Ein Hydraulikproblem am Spezialtransporter war die Ursache. Da andere Routen wegen der Größe der Reaktoren für den Schwertransport nicht befahrbar waren, mussten die Spezialtransporter die teils steile und kurvige Strecke über den Berg nehmen.

Ziel erreicht

Der Straßenverkehr musste wegen des Schwertransports gesperrt werden. Nur im Schritttempo kamen die beiden Reaktoren voran. An ihrem Ziel in der Raffinerie in Neustadt werden sie nun für die Diesel- und Heizölproduktion benutzt.