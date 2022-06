Schwertransport in Niederbayern unterwegs

Am Dienstag und am Mittwoch ist in Niederbayern ein Schwertransport unterwegs. Die Maße sind beindruckend. Jedes der beiden Fahrzeuge hat eine Länge von 75 Metern und wiegt mehr als 200 Tonnen. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.