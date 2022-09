Schwerer Unfall mit sechs Verletzten im Landkreis Passau

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend auf der Staatsstraße zwischen Ortenburg und Beutelsbach ereignet. Zwei Pkw stießen frontal zusammen. Sechs Personen wurden schwer verletzt, darunter zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren.

Polizei spricht von "unfallträchtiger Stelle"

Auf Höhe der Ortschaft Kettenham war ein Auto mit österreichischer Zulassung auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kollidierte dann gegen 18.45 Uhr in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Pkw einer Ortenburger Familie, so die Polizei.

Die Kurve ist der Polizei bekannt: "Eine sehr unfallträchtige Stelle", sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Vilshofen.

Unfallursache noch ungeklärt

Alle sechs Insassen in den beiden Fahrzeugen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand Totalschaden. Warum der Unfallverursacher aus dem Bezirk Schärding auf die andere Fahrbahn geraten war, ist noch nicht geklärt.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Der Unfall löste einen Großeinsatz von Rettungskräften aus. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, dazu zwei Hubschrauber. Auch fünf Feuerwehren kamen zur Unfallstelle.