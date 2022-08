Sechs Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Dachau

Der Rettungswagen war in Dachau auf dem Rückweg eines Einsatzes, als er von einem 18-Jährigen gerammt wurde. Der Einsatzwagen stürzte um. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.

Bei Rot über die Ampel

Laut Polizei war der 18-jährige Dachauer gegen 3 Uhr aus Richtung Karlsfeld kommend bei Rot in die Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Schleißheimer Straße eingefahren und hatte den Rettungswagen gerammt.

Rettungswagen umgekippt - kein Patient an Bord

Die Sanitäter waren mit ihrem Wagen auf dem Rückweg von einem Einsatz und hatten deshalb weder Blaulicht noch Martinshorn angeschaltet. Auch war kein Patient an Bord. Durch den Aufprall stürzte der Rettungswagen um und blieb auf der Seite liegen. Alle vier Insassen des VW des 18-Jährigen als auch die beiden Insassen des Rettungswagens wurden bei dem Unfall verletzt, drei von ihnen nach Einschätzung der Polizei schwer; darunter der Beifahrer des Rettungswagens und der Beifahrer des VW.

Vermutlich Alkohol im Spiel

An der Unfallstelle stellte die Polizei beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest und ordnete deshalb eine Blutentnahme an. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 90.000 €.