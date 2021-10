Schwerer Unfall auf A70 bei Knetzgau: Lkw prallt auf Wohnmobil

Wegen einer Reifenpanne an seinem Wohnmobil hatte ein 57-Jähriger am Montag gegen 19.30 Uhr auf dem Seitenstreifen der Maintalautobahn A70 angehalten – zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Theres. Er hatte schon das Radkreuz an dem hinteren rechten Reifen angesetzt, als ein aus Richtung Bamberg kommender Sattelzug mit voller Wucht gegen sein Wohnmobil prallte. Der Mann aus dem Landkreis Schweinfurt erlitt laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) nur leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht.

Wohnmobil-Fahrer hatte großes Glück

Nach Überzeugung der Einsatzkräfte hatte der Mann großes Glück: Hätte er sich noch im Fahrzeug befunden oder außerhalb auf der Fahrerseite, hätte der Unfall tödlich enden können. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Wohnmobil regelrecht zerfetzt wurde. Der Aufbau wurde komplett zerstört. Die Trümmer, die sich auf einer Länge von rund 100 Meter verteilten, schleuderten über beide Fahrspuren, den Pannenstreifen und nach rechts in die Böschung. Unter anderem Lagen das Dach, ein Fahrrad und eine Mikrowelle auf der Autobahn.