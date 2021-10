Unfall auf A3 bei Waldaschaff: Eine Verletzte nach Überschlag

Mehrere Zeugen hatten gegen am Sonntag gegen 20.30 Uhr bei der Polizei einen Unfall auf der A3 bei Waldaschaff (Lkr. Aschaffenburg) in Fahrtrichtung Frankfurt gemeldet. Als die Streife vor Ort eintraf, stand das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers quer auf der Fahrbahn. Das andere Auto war auf dem Dach auf dem linken Fahrstreifen liegengeblieben. Der zugehörige Anhänger stand mitten auf der Fahrbahn. Die Beifahrerin in dem Auto wurde leicht verletzt.

Alkoholtest beim Unfallverursacher

Der Fahrer selbst konnte sich den Unfall laut Polizei nur schwer erklären. Es hätte einen Schlag gegeben und danach hätte sich sein Fahrzeug sofort überschlagen. Der Unfallverursacher gab an, dass er vermutlich auf den Geschädigten aufgefahren sei. Da er auf die Beamten sehr verwirrt und unkoordiniert wirkte, führten sie einen freiwilligen Alkoholtest durch – mit positivem Ergebnis.

Zwei Stunden Vollsperrung auf der A3

Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Den Unfallverursacher erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Trunkenheit am Steuer. Die Autobahn musste bis zur vollständigen Räumung für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.