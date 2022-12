Schwerer Raubüberfall in Alzenau: Fahndung in "Aktenzeichen XY"

Mit Sturmmasken überwältigten vier unbekannte Täter eine 67-jährige Frau am Samstagabend an ihrer Haustür in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg. Sie und ihr 71-jähriger Ehemann wurden bei dem Raubüberfall schwer verletzt und befinden sich laut Polizei noch immer im Krankenhaus. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Raubüberfall bei ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY"

Der schwere Raubüberfall ist auch Thema bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwochabend. Die Polizei erhofft sich dadurch weitere Zeugenhinweise. Bisher seien bereits viele und auch hilfreiche Hinweise eingegangen. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen Kombi mit gelben Kennzeichen mit schwarzer Aufschrift und dem Teilkennzeichen "L".

Täter entsorgen Teile der Beute in Nordrhein-Westfalen

Anhand der Hinweise konnte auch die Fluchtrichtung des Autos rekonstruiert werden: So ist es vom Tatort aus in Richtung A45 gefahren und dabei über eine rote Ampel. Einer weiteren Zeugin war das Fahrzeug auf der A66 am Hanauer Kreuz aufgefallen. Danach flüchteten die vier unbekannten Täter offenbar weiter in Richtung Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis in Nordrheinwestfalen. Die Polizei geht bislang davon aus, dass die Täter dort einen Teil ihrer Beute entsorgt haben. Ermittler hätten dort mehrere Gegenstände gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Details wollte er unter Verweis auf Täterwissen nicht nennen.

Spurensicherung am Tatort mit Personensuchhunden

Gleichzeitig hat die Kriminalpolizei am Sonntag ihre intensiven Ermittlungen am Tatort fortgesetzt. Neben weiteren umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen an und in dem Einfamilienhaus waren auch Personensuchhunde im Einsatz, um nach möglichen Hinweisen zu suchen, die zu den Tätern führen. Außerdem wurden die beiden Bewohner des Einfamilienhauses erneut vernommen.

Kriminalpolizei hofft auf weitere Zeugenhinweise

Die Ermittler der Kriminalpolizei richten nun die folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wem ist der dunkle Pkw am Samstag oder bereits zuvor im Bereich der Rodenbacher Straße bzw. in Alzenau aufgefallen? Wem sind zur Tatzeit, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, Personen im Bereich des Tatorts aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zum Fluchtfahrzeug machen? Wem liegen möglicherweise Dashcam-Aufnahmen des Fluchtfahrzeugs vor? Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg melden.