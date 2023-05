Schweinfurts Widerspruch: Arbeitslos trotz Industrie

Hoher Anteil an ausländischer Bevölkerung

Bei ausländischen Bürgern würde die Vermittlung laut Schranner zusätzlich erschwert, wenn beispielsweise Sprachhürden vorliegen oder Menschen sich wegen Systemunkenntnis nicht an die passenden Stellen wenden. Tatsächlich sind 42,5 Prozent der Arbeitslosen in Schweinfurt Ausländer, was sich durch den insgesamt hohen Migrationsanteil in der Stadt erklären lässt. Über zwanzig Prozent der Wohnbevölkerung hat eine ausländische Staatsbürgerschaft.

In den letzten Jahren ist der Anteil an ausländischen Bürgern, die noch nicht in den deutschen Arbeitsmarkt integriert sind, weiter gewachsen: 2015 wurde in der Stadt eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete eingerichtet. Später wurde sie zum regionalen Ankerzentrum für Unterfranken ausgeweitet, das 2019 nach Geldersheim im Kreis Schweinfurt umzog. Langfristig könne die Zuwanderung für den Schweinfurter Arbeitsmarkt fruchtbar sein, so Oberbürgermeister Remelé. Der immer neue Zuwachs sei momentan aber noch eine Herausforderung.

Digitalisierung: Sind Jobs in der Fertigung ersetzbar?

Um all diese Gruppen von Arbeitssuchenden schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren, bräuchte es laut Arbeitsagenturchef Stelzer mehr Stellen auf Helferebene. Auf jede offene Stelle kämen in Schweinfurt jedoch doppelt so viele Arbeitslose.

Und die Situation könnte sich weiter verengen. Durch die zunehmende Digitalisierung sind Fertigungsberufe stärker bedroht als Stellen im Dienstleistungssektor. Als Industriestandort steht Schweinfurt also vor einer besonders großen Herausforderung. Laut einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) weisen dort circa 30 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse ein hohes Substituierbarkeitspotenzial auf, könnten also künftig durch computergestütze Maschinen übernommen werden. Auch das ist bayernweit der höchste Wert, in München sind es rund sieben Prozent. Helferstellen wären dabei früher gefährdet als Ausbildungs- oder Spezialistenberufe.

Weiterbildung statt Hilfsjobs: "Schweinfurt muss Sozialstandort werden"

Statt in Tätigkeiten auf Helferniveau zu vermitteln, setzt die Stadt deswegen vermehrt auf Weiterbildungs- und Qualifikationsangebote. Ein neues Stadtteilbüro des Jobcenters im Schweinfurter Gründerzeitviertel soll eine nahe Anlaufmöglichkeit für Betroffene schaffen. Ein Drittel der Jobcenter-Kunden lebt dort. Die Stadt arbeitet dabei eng mit der Jugendhilfe, Ausbildungsbetrieben und der Diakonie zusammen. Auch Integrations- und Sprachkurse sollen dort niederschwellig vermittelt werden.

Als moderner Industriestandort müsse sich Schweinfurt künftig umso mehr auch als Sozialstandort präsentieren, so Carsten Bräumer, Vorstand im Diakonischen Werk Schweinfurt. Eine Stadt mit Arbeitsplätzen sei zunächst anziehend für arbeitssuchende Menschen. Letztendlich müsse Schweinfurt dann aber auch die entsprechende Menge an sozialer Beratung gewährleisten können.