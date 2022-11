Schwabens größtes Straßenbauprojekt: Tag des Offenen Tunnels

Es gilt als das derzeit größte Straßenbauprojekt in Schwaben: Die B16- und B472-Umfahrung für Marktoberdorf mit dem neuen Tunnel in Bertoldshofen. Zum Abschluss der fast vierjährigen Bauarbeiten findet am Samstag, 19. November, ab 11 Uhr ein großes Fest am und im Tunnel statt.

Tag des Offenen Tunnels – Feier wegen Verkehrsentlastung

Insgesamt 74 Millionen Euro kostet das Bauprojekt. Mit der Umfahrung und dem Tunnel sollen die B16 und die B472 besser an die B12 angebunden und Marktoberdorf sowie Bertoldshofen von mehr als 10.000 Autos pro Tag entlastet werden. Zum Abschluss der Bauarbeiten am Herzstück – dem 600 Meter langen Tunnel – lädt das Staatliche Bauamt zu einem Tag des Offenen Tunnels ein.

Maschinen, Tunnel-Technik und große Party

An verschiedenen Stationen können sich die Besucher in der Röhre über die Tunneltechnik und den aufwendigen Bau informieren. Die Straßenmeisterei präsentiert die Maschinen zum Tunnelunterhalt und bei einem Festakt mit Verkehrsminister Christian Bernreiter soll der Tunnel auch den kirchlichen Segen bekommen. Am Abend ist eine große Tunnel-Party vorgesehen. Beim ersten Tag des Offenen Tunnels im Januar 2020 kamen mehrere tausend Besucher.