BR24live, 14 Uhr: Klage gegen Erbschaftssteuer beschlossen

Mit einem sogenannten Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht will die bayerische Staatsregierung eine deutliche Erhöhung der Freibeträge bei der Erbschaftssteuer erreichen. "Bayern klagt", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München. Die Verfassungsklage werde in etwa zwei Wochen in Karlsruhe eingereicht.

Der Bund habe die Bewertungsmaßstäbe für Eigentum "massiv nach oben katapultiert", ohne gleichzeitig die Freibeträge anzupassen, kritisierte Söder. Davon seien Erben in Bayern mehr betroffen als in anderen Ländern, "weil bei uns die Immobilienpreise massiv angestiegen sind". Das sei unfair und ungerecht.

Söder: Erben eines Einfamilienhauses soll steuerfrei sein

Eine Gartenlaube in Miesbach habe mittlerweile den gleichen Wert wie eine Villa in Greifswald, sagte der Ministerpräsident. Die Folge sei, dass viele Normalverdiener in Bayern ihr Erbe kaum behalten könnten - und "Haus und Hof verkaufen" müssten, oft an Investoren. Das führe letztlich zu einem Ausverkauf der Heimat.

Ziel der Klage ist laut Söder eine Anhebung der Freibeträge auf ein Niveau, mit dem das Erben eines Einfamilienhauses praktisch steuerfrei sei. Das diene dem Schutz von Mittelstand, von Familien und letztlich auch dem Schutz der bayerischen Heimat.

Am Nachmittag hält Finanzminister Albert Füracker (CSU) im Landtag eine Regierungserklärung zur Erbschaftssteuer.

Füracker: Mindestens verdoppeln

Finanzminister Albert Füracker (CSU) betonte, Bayern habe sich sehr bemüht, auf parlamentarischen Wegen eine Lösung zu erreichen, aber keine Mehrheit erreicht. Im Jahr 2008 seien mit einem neuen Erbschaftssteuergesetz Bemessungswerte und Freibeträge in Einklang gebracht worden. Bayern wolle nichts anderes, als beides im Einklang zu halten. Dafür müssten die Freibeträge mindestens verdoppelt werden, erläuterte der Minister. "Klug" wäre es laut Füracker, die Freibeträge an die Wertsteigerung zu koppen. "Das muss eindeutig das Ziel sein."

