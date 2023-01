Schuhbeck: Frist für Revisionsbegründung läuft heute ab

Die Entscheidung, wie es mit Starkoch Alfons Schuhbeck weitergeht, könnte schon bald fallen. Denn am heutigen Freitag läuft die Frist ab, innerhalb der er bei Gericht noch die Begründung für seinen Revisionsantrag nachreichen kann.

Schuhbeck will Strafe "nachvollziehen können"

Wegen Steuerhinterziehung war Schuhbeck Ende Oktober zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. In seinen Lokalen "Orlando" und "Südtiroler Stuben" hatte der prominente Koch nach Ansicht des Landgerichts München rund 2,2 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust.

Er stehe zu seiner Schuld, ließ Schuhbeck danach mitteilen. Aber er wolle die Strafe "auf Basis der schriftlichen Urteilsbegründung nachvollziehen können." Mit dieser Erklärung beantragte er über seine Anwälte erst einmal Revision. Wenn aber "die schriftlichen Gründe das Landgerichtsurteil tragen", wollte der 73-Jährige die Revision wieder zurückziehen.

Starkoch könnte in JVA Landsberg kommen

Momentan ist noch unklar, für welchen Weg sich Schuhbeck und seine Berater entscheiden. Ohne Revisionsverfahren käme der prominente Koch wohl bald in die JVA Landsberg. Wird der Revisionsantrag aber aufrechterhalten und angenommen, befasst sich als Nächstes der Bundesgerichtshof mit dem Fall.

"Teatro" trägt nicht mehr Schuhbecks Namen

Anfang November hatten Schuhbecks Anwälte mitgeteilt, dass er Revision gegen das Urteil einlege. Bei einem Auftritt im Münchner "Teatro" im Anschluss sah Schuhbeck erschöpft aus. Bis vor kurzem trug das "Teatro" noch seinen Namen. Die Witze des früheren Sternekochs, der sonst so selbstsicher und schlagfertig aufzutreten wusste, wirkten laut dpa-Bericht an diesem Abend streckenweise ebenso müde wie seine Augen. Denn Schuhbeck ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr der unbefleckte Strahlemann in der weißen Kochweste. Er ist inzwischen ein verurteilter Straftäter.

Promi-Freunde stärken Alfons Schuhbeck den Rücken

"Wir sind seit fünf Jahrzehnten Freunde und das bleiben wir auch", sagt Schlagerstar Marianne Hartl über die Beziehung zum Starkoch Schuhbeck. "Nach der ganzen Gerichtsgeschichte finde ich toll, dass er sich stellt." Auch Simone Ballack stärkte Schuhbeck bei seinem Auftritt im "Teatro" im November den Rücken. "Jeder macht mal Scheiße", sagte sie. "Und das ist jetzt eben ein bisschen mehr Scheiße."