Großbritannien liefert Kampfpanzer an die Ukraine

Wieder Angriffe auf Kiew und Charkiw

Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden unterdessen wieder russische Luftangriffe gemeldet. Am Samstag waren mehrere Explosionen zu hören, noch bevor der Luftalarm losging. Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Ziel der Angriffe sei erneut die kritische Infrastruktur gewesen. Dem privaten Energieunternehmen DTEK zufolge gab es Stromausfälle nicht nur in Kiew selbst, sondern auch in der Großregion. Der Betreiber des Stromnetzes, Ukrenergo, erklärte, es werde alles getan, um den Schaden zügig zu beheben. Angaben zum Kampfgeschehen könnten teilweise nicht unabhängig überprüft werden.

Auch der Nordosten der Ukraine stand wieder unter Beschuss, wie in Kiew insbesondere die kritische Infrastruktur. Zwei Raketen seien in Charkiw eingeschlagen, berichtete der Gouverneur der Region, Oleg Synyehubov. Die Notdienste seien im Einsatz, um Schäden zu beseitigen und die Versorgung sicherzustellen.

Russland war am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Seit Oktober verübt es verstärkt Angriffe auf die kritische Infrastruktur, was zu zahlreichen Stromausfällen und Unterbrechungen bei der Heizung und der Wasserversorgung führt.

Soledar laut Gouverneur weiter unter Kontrolle der Ukraine

Die ukrainischen Behörden haben derweil erneut der Darstellung Russlands widersprochen, die ostukrainische Kleinstadt Soledar sei von russischen Truppen erobert worden. "Soledar wird von den ukrainischen Behörden kontrolliert, unser Militär kontrolliert es", sagte Regionalgouverneur Pawlo Kyrylenko im Staatsfernsehen. Es gebe weiterhin Kämpfe "in und außerhalb der Stadt". Soledar und die nahe gelegene Stadt Bachmut seien die "heißesten" Punkte an der Frontlinie.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Freitag erklärt, die "Befreiung" von Soledar durch russische Truppen sei "abgeschlossen". Zwei Tage zuvor hatte die russische Söldnertruppe Wagner behauptet, sie habe Soledar erobert. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Mit Informationen von AFP, AP, dpa und Reuters