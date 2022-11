Auftritt im "Teatro": Schuhbeck singt von besseren Zeiten

Erschöpft und mitgenommen sieht Alfons Schuhbeck aus, als er am Donnerstagabend die Bühne im Münchner "Teatro" betritt, das bis vor kurzem auch noch seinen Namen trug. Zwar singt er Neil Diamonds "Sweet Caroline" und von "good times", guten Zeiten. Doch seine roten Augen zeugen davon, dass die Zeiten für den 73-Jährigen gerade alles andere sind als das.

Schuhbecks erster großer Auftritt seit dem Prozess

"Ich trinke zwei Schnapserl", sagte er nach seinem Auftritt. "Die letzten beiden Wochen waren nicht so der Hit bei mir." Es war Schuhbecks erster großer öffentlicher Auftritt seit seiner Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe.

Am Nachmittag hatte Schuhbeck Revision eingelegt

Kurz vor seinem Auftritt bei der Dinner-Show im bunten Zelt an der Münchner Messe hat Schuhbeck Revision eingelegt gegen das Urteil des Landgerichts München I, das ihn vor einer Woche wegen Steuerhinterziehung von mehr als 2,3 Millionen Euro für drei Jahre und zwei Monate in Haft schicken wollte.

"Alfons Schuhbeck steht zu seiner Schuld, will aber die Strafe auf Basis der schriftlichen Urteilsbegründung nachvollziehen können", lassen seine Anwälte kurz vor Ablauf der Frist mitteilen. "Sollten die schriftlichen Gründe das Landgerichtsurteil tragen, werde ich meine Anwälte bitten, die Revision im Zweifel zurückzunehmen", zitieren die Anwälte Schuhbeck. "Bis dahin werde ich in meinen Bemühungen, den Schaden im Rahmen der Möglichkeiten wiedergutzumachen, nicht nachlassen."

"Das Teatro ist nicht Gegenstand des Prozesses"

Das heißt, dass Schuhbeck, der Insolvenz anmelden musste und dem seit seinem Prozess einige Fernsehengagements weggebrochen sind, weiter arbeitet, immer weiter. Auch der Auftritt im Theaterzelt ist Arbeit. Inzwischen hat das "Teatro" auf seiner Homepage eine "Allgemeine Information" veröffentlicht: "Das Teatro ist nicht Gegenstand des Prozesses um Alfons Schuhbeck", steht da. Gefeiert wird er an diesem Abend dennoch - von Mitarbeitern, Freunden, vom Publikum.

Draußen am "Teatro"-Zelt hängt noch ein großes Plakat mit Schuhbeck in blütenweißer Kochjacke mit strahlendem Lächeln. "The show must go on" steht darauf.

Mit Informationen von dpa.