Schriftzug von Jugendzentrum geändert: Kripo ermittelt

In Pfarrkirchen ist der Schriftzug des Jugendzentrums durch Unbekannte so verändert worden, dass anschließend "Judenzentrum" zu lesen war. Ein Buchstabe wurde entwendet, die anderen neu angeordnet. Weil der Anfangsverdacht der Volksverhetzung im Raum steht, ermittelt die Kriminalpolizei. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstag (07.01.) und Montag (09.01.) liegen.

Pfarrkirchens Bürgermeister "erschüttert"

Die Tat suche an Pietät- und Geschmacklosigkeit ihresgleichen, Bürgermeister Wolfgang Beißmann (CSU) sei zutiefst erschüttert, so die Stadt Pfarrkirchen auf Nachfrage. "Pfarrkirchen ist offen für alle", so Beißmann. Die Stadt habe Mitarbeiter verschiedenster Herkunft. Am European Campus seien etwa Studierende aus der ganzen Welt. Gerade das JUZ, in dem viele Jugendliche mit Migrationshintergrund zusammenkommen würden, sei ein hervorragendes Beispiel für Integration. Es sei ein Ort der Integration und des Miteinanders.

Wolfgang Beißmann hofft, dass der oder die Täter gefasst und konsequent bestraft werden. "Die Person kann sich gerne bei mir melden. Ich bin für einen sachlichen, was ich bei dieser Person aber nicht glaube, Dialog bereit", so Beißmann gegenüber dem BR. Der Schriftzug wurde von der Stadt abgedeckt, das Stadtbauamt wird den fehlenden Buchstaben schnellstmöglich ersetzen.

Jüdische Gemeinde: "Hoffentlich nur dummer Jugendstreich"

Die jüdische Gemeinde in Niederbayern zeigt sich von dem Fall tief betroffen. So etwas tue weh, so die Vorsitzende Anna Zisler aus Straubing gegenüber dem BR. Antisemitismus müsse weiter bekämpft werden. Zisler hofft, dass es sich bei dem Fall um einen "dummen Jugendstreich" gehandelt hat. Sie würde gerne mit den Tätern ins Gespräch kommen, um die Beweggründe zu erfahren.

Jugendliche in Pfarrkirchen reagieren mit kreativer Aktion

Jugendliche aus Pfarrkirchen reagieren unterdessen am Mittwoch mit einer kreativen Aktion. Sie gestalten laut Petra Fuchs, der Leiterin des Jugendzentrums, Plakate für die JUZ-Fenster im Erdgeschoss. Auf diesen soll laut Petra Fuchs stehen: "JA, wir sind ein "Judenzentrum", denn wir sind auch ein: Christenzentrum, Muslimzentrum, Buddhistenzentrum, Veganzentrum, Hiphopzentrum, Kulturzentrum". Dazu sollen laut Fuchs noch weitere Aufzählungen kommen: "So wollen sie zeigen, dass das JUZ für alle da ist und sie die Aktion mit dem Schild nicht so stehen lassen wollen".