Stiftungsdirektor empört über Schändung von KZ-Gedenkstätte

Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, hat empört auf die antisemitischen Schmierereien an der KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart nahe dem oberbayerischen Waldkraiburg reagiert. "Eine weitere unerträgliche antisemitische Tat", sagte er laut Mitteilung. "Angriffe dieser Art führen uns vor Augen, wie wichtig es ist, gerade jetzt die Erinnerung und das Bewusstsein für unser Verantwortung wachzuhalten."

Unbekannte schmieren Nazi-Symbole auf Gedenktafeln

Die Tat an der Gedenkstätte war laut Polizei am Montag nahe der Stadt Waldkraiburg in Oberbayern begangen worden. Unbekannte hatten unter anderem Nazi-Symbole mit schwarzen Filzstiften an Gedenktafeln und Ausstellungsgegenstände geschmiert. Unter anderem handelt es sich demnach um mehrere Hakenkreuze. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen von mindestens zwei Tätern aus, die die Tat bereits am vergangenen Montag begingen. Der Staatsschutz ermittelt. Die Kripo hatte sich mit der Bitte um Zeugenhinweise an die Öffentlichkeit gewendet.

Erst im Juli waren nahe der KZ-Gedenkstätte Buchenwald sieben abgesägte Gedenkbäume gefunden worden.

Eines der drei größten Außenlagern des KZ Dachau

Der Gedenkort wurde 2018 neben einem ehemaligen Massengrab errichtet, in dem nach dem Krieg mehr als 2.200 ermordete Menschen gefunden wurden.

1944 wurde das Lager Mühldorf errichtet und gehörte neben Kaufering und München-Allach zu den drei größten Außenlagern des KZ Dachau. Die Insassen wurden zu Arbeitseinsätzen gezwungen. Die Zahl der Häftlinge wird auf mehr als 8.000 geschätzt, die Zahl der Todesopfer bezifferte eine US-amerikanische Untersuchungskommission nach dem Krieg auf rund 4.000.