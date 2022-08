Schreck in Münchner Garten: Wem gehört diese Kornnatter?

So eine Schlange hatten sie noch nie gesehen: Als die Bewohner eines Einfamilienhauses im Münchner Stadtteil "Am Hart" diese braune Schlange in ihrem Garten entdeckten, bekamen sie einen ordentlichen Schrecken und alarmierten die Münchner Feuerwehr. Die fing das Tier ein und sucht jetzt nach dem Eigentümer.

Keine einheimische Natternart

Bis zu 1,50 Meter lang kann eine Kornnatter schon werden. Das Exemplar, dass die Münchner in ihrem Garten auf einem Holzhaufen sahen, hatte immerhin auch die beachtliche Länge von etwa einem Meter. Dazu noch ihre ungewöhnliche braun-orange Färbung - so eine Schlange konnten die Bewohner nun wirklich nicht als einheimische Art identifizieren und riefen die Feuerwehr.

Feuerwehr fängt die Kornnatter

Ein Feuerwehrmann fotografierte die Schlange auf ihrem sonnigen Plätzchen und schickte das Bild an einen schlangenkundigen Kollegen. Der identifizierte das Tier als ungefährliche Kornnatter. Die Einsatzkräfte vor Ort ließen die Schlange behutsam in einen Schlangensack kriechen und brachten sie zur Reptilienauffangstation.

Aus Terrarium entkommen?

Die eigentlich in Nordamerika beheimatete Kornnatter wird bei uns gern im Terrarium gehalten. Deshalb könnte es gut sein, dass jemandem die Schlange ausgekommen ist. Die Feuerwehr bittet nun: Sollte jemand die Schlange vermissen, möge er oder sie sich an die Reptilienauffangstation in der Münchner Kaulbachstraße wenden.