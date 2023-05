Artikel mit Audio-Inhalten

"Schönster Schultag des Jahres": Umzug am Nördlinger Stabenfest

Seit gestern ist in Nördlingen Stabenfest, ein ganz besonderes Fest: Es gehört zum immateriellen Kulturerbe Bayerns. Der Höhepunkt findet aber am Montag statt: Ein Umzug mit tausenden von Kindern - und zwar am Vormittag, während der Schulzeit.