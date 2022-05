Stabenfest in Nördlingen: 2.000 Kinder ziehen durch die Stadt

Luisa aus der Klasse 3a der Hans-Schäufelin-Grundschule in Nördlingen sieht es pragmatisch: "Wir laufen los und nach ungefähr eineinhalb Stunden sind wir auf der Kaiserwiese", sagt sie am Morgen vor dem Abmarsch zum Stabenumzug. Selbstverständlich, denn auf der Kaiserwiese warten Karussells, Limo und eine Brotzeit. Das Volksfest ist die Attraktion für die Kinder. So aufgedreht wie die Grundschülerinnen und Grundschüler aber sind, ist klar: Auch die eineinhalb Stunden dazwischen sind wahrscheinlich ziemlich aufregend.

Nach zwei Jahren Corona haben viele vergessen, was das Stabenfest ist

Zumindest Schulleiterin Johanna Eberhardt gibt zu, dass sie aufgeregt ist. Im Dirndl steht sie auf dem Pausenhof und dirigiert die Schulklassen an ihren Platz. "Wir haben den Kindern das Stabenfest neu erklären müssen, wie das Ganze abläuft", sagt die Schulleiterin dem BR. Nach zwei Jahren Corona-Ausfall laufen nämlich die Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse zum ersten Mal mit.

Kinder begrüßen den Frühling

Als die Knabenkapelle Nördlingen das Stabenlied anstimmt, setzt sich der Zug mit 2.000 Schulkindern aus Nördlingen und den umliegenden Gemeinden in Bewegung. In festlichen Kleidern, mit Blumenkränzen und Fähnchen laufen die Kinder durch die Altstadt und begrüßen so den Frühling – beklatscht von Tausenden Zuschauern am Straßenrand.

Schulkinder danken dem Stadtrat für das Volksfest

Am Marktplatz warten der Stadtrat und Oberbürgermeister David Wittner auf die Kinder. Traditionell huldigen sie den Stadtoberen. In einem Gedicht, das zwei Mädchen und Jungen vortragen, heißt es: "Ich bring dem Rate unserer Stadt, der dieses Fest gewähret hat, den besten Dank der Kinder." So bedanken sich die Kinder für das Volksfest, das nach dem Umzug auf der Kaiserwiese beginnt. Am Stabenmontag haben die Schülerinnen und Schüler in Nördlingen keinen Unterricht – deshalb gilt er hier im Volksmund auch als der schönste Schultag des Jahres. Das Stabenfest in Nördlingen lässt sich bis ins Jahr 1406 nachweisen und gilt deshalb als eines der ältesten Kinderfeste Deutschlands.