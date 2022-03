Nördlinger Stabenfest ist Immaterielles Kulturerbe Bayerns

Insgesamt zehn Neuaufnahmen im Landesverzeichnis

Laut Finanz- und Heimatminister Albert Füracker wurden zehn kulturelle Ausdrucksformen neu aufgenommen. Insgesamt enthalte das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes nun schon 66 Eintragungen, so Füracker. Zu den Neuaufnahmen zählen auch der Betrieb der Mainfähren in Franken, das Coburger Friedensdankfest in Meeder, das Handweben, die Holzbildhauerschulen in Bayern, die Holzkirchener Kerzenwallfahrt zum Bogenberg, der Kirchseeoner Perchtenlauf, das Münchner Marionettentheater sowie das Oktoberfest-Landesschießen und Oktoberfest-Armbrust-Landesschießen.