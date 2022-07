Volksfest mit Geschichte: Das Tänzelfest in Kaufbeuren beginnt

Heute Abend geht es wieder los, das Tänzelfest in Kaufbeuren. Zwei Jahre lang war Pause wegen der Corona-Pandemie, heuer findet das Fest wieder wie gewohnt statt. Eröffnet wird es um 19.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Dann sind die Kinder an der Reihe: Sie spielen ein Theaterstück. Diesmal steht im Mittelpunkt der Aufführung der Mühlbach, den keiner so richtig wahrnimmt in Kaufbeuren. Darüber beklagt er sich bei den Kaufbeurer Kindern, die ihm schließlich sogar seinen größten Wunsch erfüllen.

Gaukler, Landsknechte und fahrende Händler in Kaufbeuren

Am Freitag beginnt dann das Lagerleben in der Altstadt, das ganze Wochenende sind Gaukler, Landsknechte und fahrende Händler in Kaufbeuren unterwegs. Am Sonntag und Montag findet der große Festumzug statt, mehr als 1.800 Kinder zeigen dort in historischen Kostümen die Geschichte der Stadt Kaufbeuren von den Karolingern bis zum Biedermeier. Das Tänzelfest ist nach Angaben der Organisatoren das älteste historische Kinderfest Bayerns. Gut eine Woche lang wird in Kaufbeuren gefeiert, in der Altstadt, im Festzelt und auf dem Rummel. Das Volksfest geht bis zum 25. Juli, dann werden Festzelt und Rummel wieder abgebaut.