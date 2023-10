Sabotage? Güterzug in München entgleist - hoher Sachschaden

Nach dem Unfall mit einem entgleisten Güterzug in München am späten Freitagabend steht die Frage nach Sabotage im Raum. Laut Bundespolizei könnten betriebsfremde Personen eine Weiche mit der Hand umgestellt haben. Der Sachschaden liegt bei mindestens 100.000 Euro.

Gegen 23:45 Uhr entgleiste demnach am Freitagabend ein geschlossener Automobiltransportwagen während des Rangiervorgangs im Güterbahnhof München-Freimann. Dabei riss der entgleiste Waggon einen Oberleitungsmasten um, wodurch die Oberleitung auf rund 100 Metern Länge abriss.

18 Waggons mit teils hochwertigen Autos

Insgesamt bestand der Zug aus 18 Automobiltransportwaggons, die teilweise hochwertige Fahrzeuge geladen hatten. Als Ursache für die Entgleisung hat die Bundespolizei ermittelt, dass sich die Weiche beim Überfahren durch den Güterzug nicht in Endstellung befand. Dadurch sprang der Waggon aus den Schienen.

Der Schaden am Gleisoberbau betrage nach der ersten Einschätzung eines Bahnmitarbeiters etwa 100.000 Euro. Wie hoch der Schaden am Waggon und den geladenen Wagen ist, konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Helikopter zur Unfallaufnahme im Einsatz

Zur Unfallaufnahme wurde auch ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zur Erforschung der Unfallursache und wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr hat die Bundespolizeiinspektion München übernommen.

Bahn-Mitarbeiter erdeten den entsprechenden Gleisabschnitt. Aufgrund der Beschädigungen der Oberleitung musste der Betrieb am Güterbahnhof München-Freimann eingeschränkt werden, so die Bundespolizei. Zu Behinderungen im Nah-, Fern- und S-Bahn-Verkehrs kam es jedoch nicht.