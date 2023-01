Tödliche Vergiftung im Wohnwagen: Fall geht in nächste Instanz

Der sogenannte Campingwagen-Fall in Viechtach geht in die nächste Instanz. Wie ein Sprecher des Amtsgerichts Viechtach am Dienstag dem BR bestätigte, haben sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch der in erster Instanz verurteilte Mann Berufung eingelegt.

Geldstrafe in erster Instanz

Der Fall geht damit jetzt an das Landgericht Deggendorf. Dort hat man momentan noch keine Akten vorliegen, kann also noch keine Auskunft geben und auch noch keinen neuen Prozesstermin nennen, so eine Gerichtssprecherin. Das Amtsgericht Viechtach hatte im Dezember einen 60-jährigen Mann wegen fahrlässiger Tötung in einem Fall und fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen von jeweils 40 Euro verurteilt.

Kamin zugeklebt?

Der 60-Jährige war der Vorbesitzer eines Wohnwagens mit Gasheizung, in dem später der 74-jährige Käufer des Wagens an einer Kohlenmonoxid- Vergiftung starb. Drei weitere Menschen, die mit ihm in dem Wohnwagen waren, erlitten Vergiftungen, konnten aber im Krankenhaus gerettet werden. Das Gericht sah es im ersten Prozess als erweisen an, dass der Vorbesitzer die Öffnung des Kamins zugeklebt hatte, um das undichte Dach abzudichten. Dadurch konnte das giftige, aber geruchlose Kohlenmonoxid nicht ins Freie entweichen und sich in der Raumluft verteilen. Der Verteidiger sah keinen Tatnachweis und wollte einen Freispruch erreichen.