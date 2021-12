BR24live 12.30 Uhr: Söder zur Corona-Lage

Drei Tage vor Weihnachten trifft sich das bayerische Kabinett zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung für dieses Jahr. Im Mittelpunkt dürfte Corona stehen, aber die Ministerrunde beschäftigt sich auch mit Fragen rund um die Finanzpolitik und hat dazu zwei Gäste geladen.

BR24 überträgt die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder im Anschluss an die Kabinettssitzung live.

68 Omikron-Fälle in Bayern bestätigt

Seit einiger Zeit gehen die Inzidenzzahlen im Freistaat zurück, die Situation in den Krankenhäusern entspannt sich ebenfalls. Aber nur langsam. Vor allem die Ausbreitung der gefürchteten Omikron-Variante dürfte für Gesprächsstoff sorgen, allerdings will die Staatsregierung der am Nachmittag bevorstehenden Ministerpräsidentenkonferenz nicht vorgreifen. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder bereits gestern nach der CSU-Vorstandssitzung betont.

Bayern habe bereits härtere Maßnahmen ergriffen, die in anderen Bundesländern noch ausstehen würden, so Söder. Der Freistaat werde aber alle Maßnahmen mittragen, die gemeinsam von Bund und Ländern getroffen werden, kündigte Söder an. In Bayern seien derzeit 68 Omikron-Fälle bestätigt, es gebe 123 weitere Verdachtsfälle.

Finanzen: Inflation und EZB

Das Kabinett beschäftigt sich außerdem mit Finanzfragen. Konkret soll es um die hohe Inflation, um die Europäische Zentralbank und die Zinspolitik gehen. Hierfür sind zwei Experten eingeladen: Der Präsident des Ifo-Institutes, Clemens Fuest, sowie der Vorstandssprecher der Hypovereinsbank, Michael Diederich, der zugleich Präsident des Bayerischen Bankenverbandes ist.

Die nächste reguläre Kabinettssitzung ist erst wieder im Januar, nach den Weihnachtsferien geplant. Allerdings könnten die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie den Ministern einen Strich durch ihre Ferienplanung machen.