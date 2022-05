Zeit ist Hirn! Schlaganfall - erkennen, handeln, heilen

"Schlagartig" treten die Folgen ein, wenn ein Blutgerinnsel (ein sogenannter Thrombus) ein Gefäß verstopft: Gewebe wird von der Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen abgeschnitten und stirbt ab.

Expertin: Dr. med. Silke Wunderlich, Fachärztin für Neurologie, Oberärztin an der Neurologischen Klinik und Poliklinik, Klinikum rechts der Isar der TU München

Wenn das Blutgerinnsel mit dem Blutstrom ins Gehirn gelangt, bedeutet das: Schlaganfall. 260.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Schlaganfall, sterben daran oder leiden unter oft erheblichen Folgen. Denn der Hirninfarkt ist der häufigste Grund einer im Erwachsenenalter erworbenen Behinderung. 2,5 Prozent der erwachsenen Menschen in Deutschland hatten bereits einen Schlaganfall – das ist jeder 40. Mensch hierzulande. Welche Rolle spielen besonders Bluthochdruck und Arteriosklerose bei der Entstehung eines Schlaganfalls?

Dem Text liegt ein Gespräch mit Dr. med. Silke Wunderlich zugrunde, Fachärztin für Neurologie, Oberärztin an der Neurologischen Klinik und Poliklinik, Klinikum rechts der Isar der TU München

Die Neurologie unterscheidet grundsätzlich zwischen einem sogenannten ischämischen Schlaganfall (das ist ein Schlaganfall infolge einer Durchblutungsstörung) und einer Hirnblutung, bei der ein hirnversorgendes Gefäß reißt.

"Dabei blutet es in das Gehirn hinein. Die Hirnblutung kommt sehr viel seltener vor als die Durchblutungsstörung, nämlich nur in etwa 15 Prozent aller Schlaganfälle. Der klassische ischämische Schlaganfall, also die Durchblutungsstörung, dagegen bei in etwa 85 Prozent der Hirninfarkte." Dr. Silke Wunderlich

Die körperliche, klinische Untersuchung von Arzt und Ärztin erlaubt allein noch keine Unterscheidung der Vorfälle.

"Beim Schlaganfall kommt es ja akut zu einem Defizit, das wiederum davon abhängt, wo im Gehirn die Durchblutungsstörung oder aber auch die Einblutung stattgefunden hat. Und das ist ein Grundproblem, dass wir anhand unserer klinischen Untersuchung nicht unterscheiden können: Handelt es sich um eine Durchblutungsstörung oder um eine Hirnblutung?" Dr. Silke Wunderlich

Auch die Symptome ähneln sich. Sie lassen erkennen, in welchem Hirnareal sich der Infarkt abgespielt hat.

Halbseitenlähmung: Ein Bein wird plötzlich schwach, eine Gesichtshälfte hängt herunter.

ein hängender Mundwinkel, aus dem Flüssigkeit, Nahrung oder auch der eigene Speichel laufen

verminderte Gefühlswahrnehmung einer Körperseite

Sprachstörungen, zum einen nicht die richtigen Worte zu finden, aber auch die Sprache seines Gegenübers nicht mehr zu verstehen

Störung der Artikulation, man spricht wie betrunken

Sehstörungen, Doppelbilder, Sehstörung auf nur einem Auge

Unsicherheit beim Gehen

Bewusstseinsstörungen

komatöse Zustände.

"Und es ist gibt ein Kernsymptom des Schlaganfalls: Dieser akute Beginn, von einer Sekunde auf die andere." Dr. Silke Wunderlich

Erst Computertomografie oder Kernspintomografie bringen die Differenzierung. Dabei drängt die Zeit, denn das Nervengewebe wird sehr schnell bleibenden Schaden nehmen. Vom Ergebnis dieser bildgebenden Verfahren hängt die weitere Therapie ab. Das heißt, bei der Hirnblutung den akut erhöhten Blutdruck zu senken und das Gerinnungssystem mit Hilfe von Medikamenten wieder zu normalisieren.

Anders dagegen die Therapie beim Infarkt in Form einer Durchblutungsstörung:

Heute können Patienten behandelt werden, denen man früher keine Therapie mehr anbieten konnte. Man weiß inzwischen, dass von den neuen Methoden durchaus auch Patienten profitieren können, deren Schlaganfall schon ein wenig länger zurückliegt.

'Time is Brain'

Nur, weil auch im Nachhinein noch positive Ergebnisse festgestellt werden, heißt das aber nicht, dass man sich bei Symptomen eines Schlaganfalls Zeit lassen dürfe.

"Sondern, dass man auch hier wirklich schnell reagiert und den Patienten rasch in die Klinik bringt. Weil wir möglicherweise eben auch für diese Patienten noch eine Therapieoption haben und diesen Patienten noch relevant helfen können. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass das individuell sehr unterschiedlich sein kann." Dr. Silke Wunderlich

Die Diagnostik durch CT und MRT auf der Stroke Unit wird begleitet von Ultraschalluntersuchungen der Grundversorgung und der Gefäße, von Herzuntersuchungen und von einem Ultraschall des Herzens, sowie Laboruntersuchungen, also einer Überprüfung der Blutfettwerte und des Blutzuckers.

"Und einem EKG, das wir auf unserer Stroke Unit dann am Monitor kontinuierlich ableiten." Dr. Silke Wunderlich

Auch hier wiederum gilt: Die Zeit drängt. Je früher ein Patient behandelt werden kann, umso effektiver sind diese Therapien. Das bedeutet: ein Zeitfenster von nur viereinhalb Stunden für die systemische Thrombolyse, also die Infusionsbehandlungen. Danach steigt das Risiko für Nebenwirkungen und Komplikationen wie zum Beispiel Einblutungen.

Der Schlaganfall ist ein akutes plötzliches Geschehen, das den Menschen überrumpelt. Gibt es keine Vorzeichen?

"Im Prinzip nein. Aber es gibt Patienten, die mit einem manifesten aktuellen Schlaganfall zu uns ins Krankenhaus kommen, und die vorangehend eine sogenannte transitorisch ischämische Attacke, eine TIA, hatten. Das ist eine vorübergehende Durchblutungsstörung im Gehirn, die aber keine Folgen hinterlässt. Sie dauert in der Regel einige Sekunden, vielleicht Minuten, meistens nicht mehr als eine Stunde." Dr. Silke Wunderlich

Alle Symptome eines Schlaganfalls können diese TIA begleiten. Ganz kurz nur, oder auch für zehn, fünfzehn Minuten, bemerkt der Patient, dass z.B. eine Körperseite ganz taub ist, danach sind die Symptome wieder verschwunden.

Die Expertin Dr. Silke Wunderlich warnt:

"Man denke nicht, was weg ist, muss mich nicht interessieren. Auch dieses Symptom muss man ernst nehmen und sich wirklich unmittelbar ärztlich vorstellen, unmittelbar den Rettungsdienst benachrichtigen. Die TIA kann die Vorstufe eines schwerwiegenden Schlaganfalls sein, und den gilt es zu verhindern." Dr. Silke Wunderlich

Eine transitorisch ischämische Attacke ,TIA, eine vorübergehende Durchblutungsstörung, ist per definitionem in der Bildgebung nicht nachweisbar. Aber auch ein Schlaganfall kann sich so abspielen wie eine TIA. Also mit vorübergehenden Symptomen, die wieder verschwinden.

"Es kommt vor, dass wir eine Kernspintomografie machen und sehen: Aha, hier hat doch ein Schlaganfall stattgefunden, auch wenn der Patient keine Symptome mehr hat. Das gibt es." Dr. Silke Wunderlich

Eine Herausforderung in der Therapie: Wenn der Schlaganfall durch Vorhofflimmern ausgelöst wurde, an dem der Patient leidet.

Definition Vorhofflimmern

Vorhofflimmern ist eine Art von Rhythmusstörung, bei der das Herz in den Vorhöfen elektrisch so schnell erregt ist, dass sich diese gar nicht mehr bewegen und praktisch still stehen. In den Vorhöfen gibt es sogenannte Vorhofohren, auch Herzohren genannt, weil sie an die Form der Ohren erinnern. Fließt nun das Blut sehr langsam in diese Herzohren, kann es dort gerinnen. Wenn dann das Herz zwischenzeitlich einen normalen Rhythmus bekommt und der Vorhof schlägt, wird das Blutgerinnsel herausgespült und kann in das Gehirn wandern. Dort kommt es dann zum Schlaganfall.

"Das Tückische am Vorhofflimmern: Das kommt und geht, das ist mal da, dann ist es wieder weg. Das muss der Betroffene auch nicht selber merken. Etwa 50 Prozent der Patienten merken ihr Vorhofflimmern gar nicht, dass der Pulsschlag dann in dieser Phase schnell ist oder langsam." Dr. Silke Wunderlich

Komplikationen

Während der Therapie kann es zu gefürchteten Komplikationen kommen.

"Schluckstörungen sind ein ganz wichtiger Punkt. 50 bis 80 Prozent aller Schlaganfallpatienten haben in der Akutphase eine Schluckstörung und sind damit gefährdet, eine Lungenentzündung zu entwickeln. Die würde sich dann auch negativ auf den Krankheitsverlauf auswirken. Das heißt, es ist wichtig, bei jedem Patienten einen standardisierten Schluckversuch durchzuführen, um sagen zu können, darf der Patienten normale Nahrung zu sich nehmen? Oder müssen wir vielleicht in den ersten Tagen, in den ersten Wochen ihnen über eine Magensonde ernähren, um zu verhindern, das eben diese komplizierende Lungenentzündung auftritt." Dr. Silke Wunderlich

Bereits während seines Aufenthaltes auf der Stroke Unit, also direkt nach dem Schlaganfall, werden frühe Rehabilitationsmaßnahmen beim Patienten durchgeführt. Durch Physiotherapeuten, um den Patienten aus dem Bett heraus zu mobilisieren. Kann er schon wieder stehen? Kann er schon wieder ein paar Schritte gehen? Oder durch Ergotherapeuten: Handlungsabläufe müssen wieder antrainiert werden, je nach Lage des Schlaganfalls.

"Im Gehirn kommt es vor, dass der Betroffene nicht mehr weiß, wie muss ich mir jetzt die Zähne putzen. Wie kann ich mir die Haare kämmen? Das hat er verlernt und muss es erst wieder erlernen. Und dann natürlich die Sprachtherapie, die Schlucktherapie - all das beginnt schon bei uns in der Akutphase in den ersten Tagen nach dem Schlaganfall, um dann letztendlich in der Reha Einrichtungen fortgeführt zu werden. Also letztendlich ist die Schlaganfallstation dafür da, den Patienten so gut wie möglich über diese akute Phase hinweg zu bekommen, ihm die akute Therapie anzubieten. Aber auch eine frühe Sekundärprävention einzuleiten, also eine vorbeugende Therapie, um einen zweiten Schlaganfall zu verhindern und dann auch die Reha zu bahnen." Dr. Silke Wunderlich

Das Risiko, erneut einen Schlaganfall zu erleiden, ist erhöht, wenn man schon einmal einen Schlaganfall hatte. Häufig handelt es sich um Patienten, die schon mit diversen gesundheitliche Problemen vorbelastet sind (Bluthochdruck, Diabetes, ungesunde Ernährung, Rauchen).

"Für etwa 20 bis 30 Prozent der Schlaganfälle ist das Vorhofflimmern verantwortlich. Da ist es natürlich ganz wichtig, dieses Vorhofflimmern zu behandeln im Sinne einer blutverdünnenden Therapie, um das Rezidiv-Risiko, also das Risiko eines erneuten Schlaganfalls so weit wie möglich zu senken. Also das Risiko ist erhöht in der Tat." Dr. Silke Wunderlich

Time is brain, Zeit ist Hirn, schnelle Hilfe zählt. Es ist grundlegend wichtig, den Schlaganfall rechtzeitig zu erkennen. Denn es geht um ein Geschehen, das in kürzester Zeit unwiderruflich Gewebe im Gehirn zerstört und vernichtet.

"Wir wissen aus Studien, dass insbesondere für Gefäßverschlüsse im sogenannten vorderen Kreislauf, das heißt im Bereich der vorderen Halsschlagadern, in den ersten sechs Stunden der Effekt am größten ist. Aber es gibt mittlerweile auch gute Daten zu Patienten, die durchaus bis zu 24 Stunden nach dem Schlaganfallereignis noch von einer Thrombektomie profitieren." Dr. Silke Wunderlich

Der individuelle Unterschied: die allgemeine Gefäß-Situation des einzelnen Patienten. Ob eventuell umgebende Gefäße zum Beispiel für eine gewisse Zeit die Durchblutung in dem Areal, das sonst von dem verschlossenen Gefäß versorgt wird, übernehmen können.

"Wenn wir über das CT sehen, dass auch bei einem Patienten, der die Symptome schon länger als sechs Stunden hat, noch rettbares Risikogewebe da ist, können wir noch bis zu 24 Stunden nach dem Schlaganfall-Ereignis eingreifen und den noch schwerwiegenderen Schlaganfall oftmals verhindern, also den Schaden für den Betroffenen so gering wie möglich halten. Und deswegen ist es eben ist es so wichtig, ja, dass man den Schlaganfall rechtzeitig erkennt, dass man nicht wartet und denkt, es geht schon wieder vorbei, was wir leider immer wieder erleben: Dass Patienten am Abend des Vortages schon Symptome bemerkt haben, gedacht haben naja, das wird schon am nächsten Morgen schon wieder weg sein. Und das ist leider dann am nächsten Morgen eben nicht weg, sondern möglicherweise noch schwerwiegender. Was an Gehirn-Substanz zugrunde gegangen ist, können wir nicht wiederherstellen." Dr. Silke Wunderlich

"Das einzige, was ein Angehöriger wirklich für den Betroffenen tun kann, ist direkt und umgehend die 112 wählen, den Notdienst zu verständigen und dafür sorgen, dass der Betroffene, wenn er es selber nicht kann, entsprechend dann ins Krankenhaus eingewiesen wird. Wichtig ist es eher, Dinge zu unterlassen Also bitte nicht dem Betroffenen z.B. noch einen Schluck Wasser geben. Das ist schlecht, weil viele Schlaganfallpatienten, gerade wenn sie schwerer betroffen sind, Schluckstörungen haben. Dann landet das Wasser nicht im Magen, sondern in der Lunge - mit dem Risiko von Lungenentzündungen." Dr. Silke Wunderlich

Also auch auf keinen Fall irgendwelche Medikamente, insbesondere keine blutverdünnenden Medikamente geben, solange nicht klar ist, ob es sich um eine Durchblutungsstörung oder eine Hirnblutung handelt. Auf keinen Fall Aspirin geben: Liegt eine Hirnblutung vor, kann das die Situation verschlechtern und das Gegenteil bewirken.

"Das ist auch, was der Rettungsdienst tut. Die überprüfen den Blutdruck, die überprüfen den Blutzucker, die schauen, wie ist die Atmung, geben gegebenenfalls eine Infusion und schauen einfach, dass der Patient so schnell wie möglich auf die Schlaganfallstation kommt." Dr. Silke Wunderlich

Der Appell der Expertin: Symptome ernstnehmen, nicht abwarten. Sich nicht scheuen, den Rettungsdienst möglicherweise einmal zu viel zu benachrichtigen, wenn akute Beschwerden auftreten, also umgehend die 112 rufen und nicht den Umweg über den Hausarzt nehmen.

"Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich da an den Menschen, an den Patienten adressieren möchte: Beachten Sie Ihre Risikofaktoren." Dr. Silke Wunderlich

Die Liste der Risikofaktoren für einen Schlaganfall ist lang: erhöhte Cholesterinwerte, Rauchen, verstärkter Alkoholkonsum, Übergewicht, mangelnde körperliche Bewegung, Diabetes …

Teils verstärken diese sich gegenseitig – z.B. beeinflusst Übergewicht sekundär wiederum die anderen Risikofaktoren.

Man geht davon aus, dass 80 Prozent der Schlaganfälle und vorzeitigen Herzerkrankungen vermeidbar wären, wenn keine Risikofaktoren da wären, bzw. diese frühzeitig erkannt würden.

Eine besonders große Rolle bei den Risikofaktoren spielt der Hypertonus, also der Bluthochdruck. Weltweit habe sich die Zahl der erwachsenen Menschen mit Bluthochdruck in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt, meldet die Deutsche Herzstiftung. Doch jeder fünfte Erwachsene weiß nichts von seinem Bluthochdruck und kennt damit das Risiko für seine Gefäße gar nicht.

"Der Bluthochdruck ist insofern tückisch, als wir ihn häufig gar nicht merken. Bluthochdruck macht in der Regel keine Beschwerden! Er muss schon sehr, sehr hoch sein, dass wir deshalb Beschwerden bekommen - wie zum Beispiel Kopfschmerzen. In den allermeisten Fällen aber merkt man ihn gar nicht." Dr. Silke Wunderlich

Die Expertin appelliert, regelmäßig den Blutdruck zu überprüfen, ob mit dem eigenen Gerät oder beim Besuch beim Arzt oder in der Apotheke. Man müsse ein Gefühl für seinen eigenen Blutdruck bekommen. Denn bei erhöhtem Blutdruck ist immer eine Abklärung oder gegebenenfalls eine medikamentöse Therapie nötig.

"Ich erlebe immer wieder Patienten bei uns auf der Schlaganfallstation oder der Intensivstation, die noch recht jung sind, erst 40 oder 50 Jahre alt, die eine schwere Hirnblutung einen schweren Schlaganfall erlitten haben. Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen uns dann, dass sie sicherlich vorher schon einen erhöhten Blutdruck hatten, das aber nicht wussten, weil sie nie ihren Blutdruck untersucht haben." Dr. Silke Wunderlich

Dabei steigert hoher Blutdruck das Schlaganfallrisiko um den drei- bis fünffachen Faktor und steht somit bei den Risikofaktoren für einen Schlaganfall direkt an zweiter Stelle nach dem riskanten Vorhofflimmern.

"Der Bluthochdruck ist einer der wesentlichen Faktoren, der die Arteriosklerose (im Volksmund Gefäßverkalkung) begünstigt. Wie genau das passiert, weiß man noch nicht hundertprozentig. Wir wissen aber, dass durch länger bestehenden Bluthochdruck die Gefäßinnenwand geschädigt wird." Dr. Silke Wunderlich

Patienten mit Arteriosklerose haben nicht nur ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, sie erleiden außerdem häufiger Herzinfarkte, haben häufiger Durchblutungsstörungen am Bein (Stichwort "Schaufensterkrankheit") und häufiger eine Niereninsuffizienz, da die Niere auf Grund arteriosklerotischer Veränderungen an den Nierenarterien nicht mehr richtig funktioniert. Bluthochdruck verursacht solche arteriosklerotische Veränderungen an den großen Gefäßen. "Unterstützt" wird er dabei durch erhöhte Cholesterinwerte – speziell des LDL-Cholesterins, also des sogenannten "schlechten" Cholesterins. Ein hoher LDL-Spiegel führt dazu, dass sich in den Innenwänden der Arterien Fett anlagert, das eine Entzündungsreaktion und einen Entzündungsprozess in Gang setzt: Weiße Blutkörperchen wandern in die Gefäßinnenwand ein, nehmen dieses LDL auf und werden zu großen Zellen. Abwehrzellen beantworten diesen Prozess wiederum. Letztendlich bildet sich eine Art Fettstreifen aus verschiedenen Zellen in der Arterienwand, der - wenn die Risikofaktoren nicht behandelt werden - weiterwächst.

"Und daraus entsteht dieser klassische Plaque. Also letztendlich eine lokale Gefäßverkalkung, die, wenn sie weiterwächst, zu einer Engstelle des Gefäßes führen kann. Diese Plaques können verkalken und letztendlich zu einer Engstelle bis hin zum Verschluss eines Gefäßes führen. Man kann sich das so vorstellen: Die Plaques sind häufig im weiteren Verlauf instabil und brechen auf. Da sie dadurch mit dem Blut in Kontakt kommen, lagern sich Blutplättchen an, die körpereigene Blutgerinnung wird aktiviert. Die so entstandenen Blutgerinnsel verschließen entweder das Gefäß lokal, also an dieser Stelle, oder aber sie lösen sich los und werden weitergeleitet. Und wenn das dann eben Gefäße betrifft, die das Gehirn versorgen, wird dieses Gerinnsel weitergeleitet ins Gehirn und verstopft Gefäße innerhalb das Gehirns. Und dadurch wird dann letztendlich der Schlaganfall verursacht." Dr. Silke Wunderlich

Bei Hirnblutungen ist in 50 Prozent der Fälle Bluthochdruck beteiligt, so die Expertin. Er ist schuld an Gefäßveränderungen nicht nur an den größeren Gefäßen, sondern auch an kleineren Gefäßen im Gehirn, die dann sozusagen poröser werden. Kommt es zu einer plötzlichen Blutdruckspitze, können diese Gefäße reißen.

"Wenn ein Gefäß innerhalb des Gehirns einreißt, kommt es zu einer Einblutung in das Gehirn. Dann haben wir es eben mit der klassischen Hirnblutung zu tun." Dr. Silke Wunderlich

Menschen, die an Vorhofflimmern leiden, haben ein sehr großes Risiko für einen Schlaganfall. Aufgrund dieser Herzrhythmusstörung wird weniger Blut vom Herzen weg in den Körper gepumpt, es bilden sich Blutgerinnsel im Herzen. Lösen sie sich, kann es zum Schlaganfall kommen.

Ein weiterer möglicher Risikofaktor: Eine erbliche Vorbelastung, also die Gene. Und: Das Alter.

"Das Alter ist der wesentliche Risikofaktor, den wir nicht beeinflussen können. Das ist so, in der Tat. Statistisch gesehen erkranken mehr Frauen an einem Schlaganfall, was aber an deren etwas höherer Lebenserwartung liegt. Aber wir haben zunehmend auch Patienten in jüngeren Lebensjahren, die an einem Schlaganfall erkrankt sind. Wir sprechen hier von einem juvenilen Schlaganfall. Die Definition des juvenilen, also des jugendlichen Schlaganfalls ist unterschiedlich, nach den letzten Daten meint man damit Patienten, die vor ihrem 55. Lebensjahr einen Schlaganfall erleiden. Immerhin sind das etwa 30.000 Menschen in Deutschland, also gar nicht zu wenige. Und wir beobachten schon in den letzten Jahren, dass die Anzahl der juvenilen Schlaganfälle ansteigt, was sicherlich auch mit unserer Wohlstandsgesellschaft zu tun hat – die verbunden ist mit auch häufiger schon in jüngeren Lebensalter auftretenden Gefäßrisikofaktoren wie Bluthochdruck wie Diabetes und Ähnlichem." Dr. Silke Wunderlich

"Es ist zum Glück möglich, dass ein Patient, auch wenn der Schlaganfall anfangs schwer war, sich komplett erholt." Dr. Silke Wunderlich

Entsprechende Mobilisierung bereits auf der Stroke Unit und in anschließenden Rehabilitationsmaßnahmen bringen die Patienten im besten Fall zurück in ihr bisheriges Leben.

"Allerdings sehen wir später in unseren Ambulanzen doch leider auch, dass dann doch die Medikamente nicht ganz so regelmäßig genommen werden oder sogar wieder abgesetzt werden. Leider sind viele Schlaganfallpatienten mit ihren Risikofaktoren überfordert, auch mit ihren Medikamenten. Sie sind mit ihrem Schlaganfall natürlich ja einfach sehr belastet. Manche können sich diese Dinge dann auch gar nicht mehr merken. Und wenn es dann nicht Angehörige gibt, die sich kümmern, dann läuft die Nachsorge eben nicht so, wie man sich das wünschen würde." Dr. Silke Wunderlich

Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe fördert Pilotprojekte, die zum Beispiel sogenannte Schlaganfall-Lotsen einsetzt, also Helfer und Helferinnen, die Patienten mit Schlaganfall nach dem Klinik- oder Reha-Aufenthalt unterstützen. Um sie beispielsweise daran zu erinnern, dass sie ihre Medikamente regelmäßig nehmen, um an Arzttermine zu erinnern, ihnen bei sozialen Dingen zu helfen, oder auch bei der Beschaffung von Hilfsmitteln.