Schiffstaufe mit Til Schweiger auf der Donau in Passau

Mit der Schiffstaufe am Donnerstag auf der Donau in Passau ist das Boot von Schauspieler Til Schweiger in Dienst gestellt worden. Der Schauspieler zeigte sich begeistert vom fertig umgebauten und eingerichteten Schiff. Dem BR sagte er, dass er es ab und zu selbst chartern wolle. "Meinen 50. Geburtstag habe ich in meiner Finca auf Mallorca gefeiert. Aber den 60. kann ich mir super hier auf dem Boot vorstellen", so Schweiger. Das wäre im kommenden Jahr der Fall.

"Barefoot Boat" ist Jahrgang 1899

Die Reederei "Wurm & Noé" war vor einigen Jahren auf Til Schweiger zugegangen. Sie wollte wissen, ob er neben seinen Hotels und Restaurants auch mal ein Schiff gestalten wolle. Schweiger sagte zu und begleitete den Umbau der MS Johanna. Das Schiff wurde 1899 gebaut und war als Schleppkahn in Budapest im Einsatz.

Schweiger bestimmte bei Design mit

Schweiger besuchte mehrfach die Werft, in der das Schiff 2020 zum dritten Mal in seiner Geschichte umgebaut wurde. Beim Design bestimmte er mit. "Ich stecke in jedem Detail, vom Besteck angefangen", sagt der Schauspieler. Im Schiffsinneren gibt es viel Holz und sanfte Farben. Zur Ausstattung gehören auch eine Bar und eine Fotobox. Es wurde ein Sonnendeck gebaut, damit bei schönem Wetter draußen gefeiert werden kann.

Ab Samstag im Einsatz

An Bord ist Platz für bis zu 300 Personen. Ab Samstag gibt es am Vormittag kürzere Fahrten in Passau, am Nachmittag fährt das Schiff dann bis nach Engelhartszell.