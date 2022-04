Schifffahrt in Regensburg startet in die Saison

Am Karsamstag startet die Personenschifffahrt in Regensburg in die neue Saison. Sowohl vom Passauer Schifffahrtsunternehmen Wurm und Noé als auch der Reederei Klinger wird es dann wieder Rundfahrten auf der Donau geben – zum Beispiel zur Walhalla. Die beiden Unternehmen gehören zu den größeren Schifffahrtsanbietern im Regensburger Donauabschnitt.

Gestiegene Energiekosten führen zu höheren Fahrpreisen

Bei Klinger wird zunächst ein Schiff zum Einsatz kommen. Am Wochenende 23./24. April wolle man mit einem zweiten Schiff auf der Donau unterwegs sein. "Wir fangen langsam an und steigern uns dann", so Klinger-Geschäftsführerin Susanne Völkl. Die Ticketpreise sind um etwa zehn Prozent gestiegen. Dabei handelt es sich laut Völkl um eine generelle Anpassung. Wegen der hohen Energiepreise will Klinger diese Saison verstärkt auf eine gewisse Mindestauslastung seiner insgesamt vier Schiffe achten. Bei Wurm und Noé werden die Tickets ebenfalls um ein bis zwei Euro teurer sein. Hintergrund sind auch hier die gestiegenen Energiekosten, so eine Sprecherin. Die Reederei verkehrt mit drei Schiffen im Regensburger Donauabschnitt.

Keine Maskenpflicht mehr auf den Schiffen

Aufgrund der gefallenen Corona-Regeln müssen Besucher an Bord der Schiffe grundsätzlich keine Maske tragen. Auch eine Personenzahlbeschränkung gibt es nicht mehr. Die Gesellschaft der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen Kelheim hatten ihre Linienfahrten zwischen Kelheim und dem Kloster Weltenburg Ende März aufgenommen. In Passau ging die Saison mit den ersten Dreiflüsserundfahrten auf Donau, Inn und Ilz bereits Mitte März los.