Schaf gehabt: Polizisten retten Schafsherde vor Verkehrstod

In Schwabach hat eine ausgebrochene Schafherde ihren nicht erlaubten Ausflug unbeschadet überstanden. Wie die Polizei mitteilt, war am Montagnachmittag eine Schwabacherin mit ihrem Hund unterwegs. Der Hund gelangte durch ein Schlupfloch im Zaun auf die Weide der Schafherde. Die Tiere gerieten beim Anblick des Hundes in Panik und stürmten gegen den Zaun. Dieser fiel um, so dass die Schafe eilends Richtung Staatsstraße liefen.

Verschreckte Schafe kamen zurück auf Weide

Polizeibeamte sorgten letztendlich dafür, dass sich Tiere und Autos nicht begegneten und somit weder Autofahrer noch Tiere zu Schaden kamen. Der herbeigerufene Schäfer nahm die unverletzten Tiere schließlich in Empfang und führte sie auf das für sie vorgesehene Gelände zurück, wo der wieder aufgestellte Zaun sie von einem weiteren Ausflug abhalten soll.