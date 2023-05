Artikel mit Audio-Inhalten

> Güterzug stößt in Ingolstadt mit Auto zusammen - Frau verletzt

Eine Autofahrerin ist auf einem Bahnübergang in Ingolstadt von einem Güterzug erfasst und in ihrem Fahrzeug mitgeschleift worden. Die 22-Jährige hatte am frühen Dienstagmorgen die blinkenden Lichtzeichen und das Andreaskreuz übersehen.