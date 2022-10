S-Bahn-Stammstrecke München: Komplettsperrung am Wochenende

Nach der teilweisen Sperrung am vergangenen Wochenende wird die Münchner Stammstrecke nun sogar auf voller Länge dichtgemacht: von Freitag, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 4.40 Uhr. Normalerweise fahren zwischen Pasing und Ostbahnhof mehr als 1.000 Züge pro Tag – so viele wie sonst nirgends in Europa auf zwei Gleisen.

Instandhaltung der Infrastruktur

Entsprechend strapaziert sind Schienen und Weichen. Deshalb werden an der elf Kilometer langen Stammstrecke jetzt wieder die turnusmäßigen Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt. Auch auf den Abschnitten zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring beziehungsweise Giesing fahren keine S-Bahnen.

Hunderte Mitarbeitende im Einsatz

Während der 53-stündigen Sperrung ist trotzdem ziemlich viel los: Hunderte Mitarbeitende der Deutschen Bahn schleifen Schienen, tauschen Weichen aus und inspizieren die Oberleitungen. In den unterirdischen Tunnelbahnhöfen geht die Modernisierung weiter. Am Marienplatz zum Beispiel stehen Fassadenarbeiten an. Die Deutsche Bahn nutzt die Zeit auch für Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof und an der zweiten Stammstrecke.

Fahrgäste müssen umplanen

Für die Fahrgäste bedeutet das einmal mehr Einschränkungen. Folgendes müssen sie nach Angaben der Deutschen Bahn bei Fahrten aus Richtung Westen beachten:

Änderungen von S1-7 im Überblick

S1: Die Züge beginnen beziehungsweise enden am Hauptbahnhof und verkehren zwischen Moosach und Hauptbahnhof nur im Halbstundentakt und ohne Zwischenhalt. Ab Feldmoching und Moosach können auch die Linien U2 beziehungsweise U3 zur Innenstadt genutzt werden.

S2: Die Züge beginnen beziehungsweise enden am Hauptbahnhof und verkehren auf dem gesamten Laufweg nur im Halbstundentakt und ohne Halt zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof. Zwischen Altomünster und Dachau fahren Pendel-S-Bahnen, aus beziehungsweise in Richtung Innenstadt ist also ein Umstieg in Dachau erforderlich.

S3, S4: Die Züge beginnen beziehungsweise enden in Pasing. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof können die verstärkten MVG-Linien und der Regionalverkehr genutzt werden.

S6: Die Züge beginnen beziehungsweise enden am Hauptbahnhof und halten nicht zwischen Pasing und Hauptbahnhof.

S7: Die Züge beginnen beziehungsweise enden am Hauptbahnhof und halten nicht an der Hackerbrücke.

S8: Die Züge werden über den Südring umgeleitet und halten zwischen Pasing und Daglfing nur am Ostbahnhof.

Bei Fahrten aus Richtung Osten

S2, S6: Die Züge beginnen beziehungsweise enden am Leuchtenbergring.

Die S4 entfällt auf dem östlichen Abschnitt.

S3, S7: Die Züge beginnen beziehungsweise enden in Giesing, dort besteht Anschluss an die U2.

S8: Die Züge werden über den Südring umgeleitet und halten zwischen Daglfing und Pasing nur am Ostbahnhof.

Tipps für Alternativen

Zwischen Pasing und Ostbahnhof werden am Wochenende ersatzweise Busse eingesetzt. Fahrgäste können aber auch auf Regionalzüge, U-Bahnen und Trambahnen ausweichen. Ab Betriebsbeginn Montagfrüh soll alles wieder planmäßig laufen.