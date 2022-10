Münchner S-Bahn-Stammstrecke teilweise gesperrt

Die Münchner Stammstrecke ist von Freitagnacht (22.30 Uhr) bis Montagfrüh (4.40 Uhr) teilweise gesperrt. Der Grund sind Instandhaltungsmaßnahmen sowie Arbeiten für die Sendlinger Spange und das elektronische Stellwerk am Ostbahnhof. Deshalb fahren zwischen Isartor und Leuchtenbergring bzw. Giesing gar keine S-Bahnen. Die neue S-Bahn-Stammstrecke soll sieben Milliarden Euro kosten und nicht vor 2037 fertig sein, wie seit Ende September bekannt ist.

Weniger Züge unterwegs

Auf der restlichen Stammstrecke sind am Wochenende weniger Züge als üblich unterwegs. Die Linien beginnen oder enden vorzeitig, manche halten auch nicht an allen Stationen. Die S 8 wird über den Südring umgeleitet. Wer auf der Stammstrecke "ausgebremst" wird, kann auf Busse, U-Bahnen oder die Tram 19 ausweichen. Diese ist ohnehin parallel zur Stammstrecke unterwegs – und das am Wochenende auch öfter als sonst.

Gesamte Stammstrecke für drei Tage gesperrt

Am darauffolgenden Wochenende gehen die Arbeiten weiter. Dann wird das noch stärkere Auswirkungen haben: Von 21. Oktober, 22.30 Uhr, bis 24. Oktober, 4.40 Uhr) können auf der gesamten Stammstrecke keine S-Bahnen fahren.