Russen in Deutschland besorgt: Ukraine-Krieg soll nicht spalten

Russin: "Wir hören nicht nur eine Seite"

Was die Erzieherin genau damit meint, will sie nicht sagen. Konkreter wird eine andere Otzingerin, Ludmila Martinow. Ihren Namen dürfen wir nennen. Die 52-Jährige wurde in Russland geboren, kam mit 24 Jahren nach Deutschland. Sie hat Familie in Russland und der Ukraine. Martinow verurteilt den Krieg, erklärt die innerliche Zerrissenheit aber wie folgt:

"Wir schauen zwei Nachrichten: deutsche und russische Nachrichten. Wir sind zweiseitig informiert, wir hören auch mehrere Meinungen, nicht nur eine Seite. Wir haben Putin immer vertraut – wir haben nie gedacht, dass Krieg entsteht. Wir haben immer gehofft, dass sie das diplomatisch schaffen. Ich muss selber noch viel überdenken – ich kann nicht sagen, was ist gerecht oder nicht gerecht – auf jeden Fall: Krieg soll nicht sein."

Misstrauen spürbar

Zwischen den Zeilen wird Misstrauen gegenüber den Medien spürbar (Zum Hintergrund: Dem russischen Auslandssender RT Europe – früher Russia Today – wird international vorgeworfen, Desinformation und Propaganda des Kremls zu verbreiten.) Daher haben große Tech-Plattformen wie Microsoft oder Google angekündigt, RT und Sputnik in den meisten Ländern in den sozialen Medien zu sperren.)

Im Gespräch zeigt sich Martinow hin- und hergerissen. Auf Putin, seinen Angriff, seinen Krieg angesprochen, antwortet sie: "Wenn ich mit meiner Verwandtschaft rede – die stehen zu ihm. Er hat Russland stärker gemacht. Ich meine das nicht kriegerisch, sondern wirtschaftlich. Wir sind alle gegen diesen Krieg – ich hoffe, dass er auch keinen will."

Sorgen um russische Kinder

Sorgen macht sie sich besonders nicht nur um ihre beiden Kinder in Deutschland: "Dass die Nationalitäten aussortiert werden, wie: 'Du bist Russe, dann bist du schlecht – du bist Deutscher, dann bist du ok.' Das macht uns Sorgen – das betrifft unsere Kinder, die gehen in die Schule." Martinow betont aber: Bisher habe es keine Vorfälle in diese Richtung gegeben.

Das bestätigt auch Otzings Bürgermeister Johannes Schmid (CSU): "Ich habe bisher von den Mitbürgern nichts gehört, dass Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten entstehen." Anders in Neumarkt in der Oberpfalz: Dort haben Unbekannte einen russischen Supermarkt mit Anti-Putin-Schriftzügen und Beleidigungen beschmiert, Schaufenster und Ladentür wurden beschädigt.

Krieg darf nicht spalten – auch nicht in Deutschland

Der Krieg dürfe nach der 52-Jährigen Martinow nicht spalten, auch nicht in Deutschland – und besonders nicht an einem Ort, an dem Kinder unterschiedlicher Nationalitäten in Frieden aufwachsen sollen und können, im Kindergarten.

💡 Hintergrund

In ganz Bayern ist das Mitgefühl mit der Ukraine groß – der Krieg Putins in der Ukraine wird aufs Schärfste verurteilt. Zahlreiche Solidaritäts-Kundgebungen finden in vielen bayerischen Städten wie München, Regensburg, Straubing oder Deggendorf statt. Die Hilfsbereitschaft ist enorm: Flüchtlings-Helfer-Vereine, Kirchen, Sportvereine und andere Ehrenamtliche sammeln Spenden und bringen sie an die ukrainische Grenze. Auf privater wie staatlicher Seite wird nach Wohnraum für Kriegsflüchtlinge gesucht.